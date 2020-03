La nueva función de WhatsApp que va a cambiarte la vida si lo utilizas de noche

A más de una le va a costar más si cabe cumplir las normas de las salas de cine cuando se entere de que WhatsApp acaba de lanzar su "modo oscuro", una fórmula que permite utilizar la aplicación en tu smartphone sin molestar (tanto como antes) en la oscuridad, ya que se reduce la emisión de brillo de la pantalla de forma automática al entrar en la app.

Si ya hay gente que se hace la loca cuando, antes de la película, se escucha en alto en la sala eso de "por favor apaguen sus teléfonos móviles", la cosa se va a complicar un poquito más con este desarrollo del servicio de mensajería instantánea más utilizado en nuestro país.

La compañía dinamitó Twitter con el anuncio del estreno de su "modo oscuro", que está enfocado sin lugar a dudas al cine como máxima prioridad. De hecho, el vídeo con el que WhatsApp ha dado la noticia a sus seguidores en las redes sociales está ambientado precisamente en este contexto.

Como no podía ser de otro modo, la novedad ha dado mucho que hablar en las redes, donde enseguida se ha despertado el debate ante la polémica función. Todas esas personas que como una de las protagonistas de la miniserie 'Years and Years' desearían tener integrado en su cerebro y su cuerpo su smartphone, lo han celebrado porque es una solución a su incapacidad para desconectar dos horas de su extensión tecnológica, pero los aficionados al cine de verdad han reaccionado rápidamente ante lo que puede suponer que los espectadores empiecen a utilizar más el teléfono móvil en las salas de cine.

La respuesta más curiosa, de todos modos, ha llegado por parte de la cuenta oficial de Telegram, una de las aplicaciones competencia de WhatsApp, que ya tiene hace tiempo integrado su 'dark mode'.

Ante la crítica dura de un tuitero a la calidad de la nueva función de WhatsApp por "no ser un adecuado modo oscuro completo", Telegram ha respondido en el mismo hilo, citando a WhatsApp, con una ironía que ha pasado más desapercibida de lo que debería en las redes. "¿Le damos 3 o 4 años? Creo que para entonces tendré otras funcionalidades que también querrás".

Give it 3-4 years? And I think I might know a few other features you might be wanting by then 😉