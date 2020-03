Si ya has visto todas las series de Netflix, la cuarentena es el momento de iniciarte en las telenovelas turcas (y Can Yaman solo es la primera excusa para engancharte)

Divinity, Nova y Netflix están llenos de culebrones 'made in Turquía'. ¿Por qué no darle una oportunidad a estas exóticas y adictivas ficciones?

Woman.es

A estas alturas de la cuarentena es probable que ya te hayas 'pasado' Netflix, HBO, Amazon, Movistar+ y todos los servicios de 'streaming' que tengas contratados. Entonces, ¿por qué no darle una oportunidad a las telenovelas turcas? Tanto si eres una auténtica seriéfila como si solo buscas distracción para pasar las próximas semanas, estas ficciones exóticas sin sexo, drogas, ni alcohol pueden ser el entretenimiento que necesitas. Sus tramas de amor y sus protagonistas -con el galán Can Yaman como máximo exponente- mueven masas en las redes sociales; y en cuanto veas un par de capítulos entenderás por qué.

Lo primero que debes saber sobre las telenovelas turcas es que no tienen nada que ver con las sudamericanas: ni gritos, ni escenas explícitas... solo secuencias de tensión sexual no resuelta que han pasado la censura del país. Además, las temporadas suelen ser bastante largas y los episodios de unos 20 minutos, la medida perfecta para engancharte y tener tema de conversación diario tanto con tus amigas como con las miles de personas que lo comentan vía Twitter.

- 'Erkenci kus', 'Stiletto vendetta', 'Sühan'... y 7 razones para engancharte a las series turcas

- Can Yaman, el protagonista de la telenovela turca 'Erkenci Kus', ¿la razón de su éxito en España?

'Sühan: Venganza y amor', 'Kara Sevda', 'Erkenci kus: Pájaro soñador'... Si vas a iniciarte en los culebrones 'made in Turquía', estos son algunos de los títulos básicos que debes conocer. Sin embargo, Divinity y Nova ofrecen cada día una amplia variedad de propuestas y el fenómeno ha llegado incluso a Netflix. Estas son algunas de las opciones actuales.

- Maratón de sobremesa en Divinity

Con el confinamiento Mediaset ha vuelto a poner en parrilla algunos de sus de sus grandes éxitos. Cada tarde, desde las 16:00 hasta las 21:40 horas el canal encadena varias series otomanas para no levantarse del sillón: 'Sühan: Venganza y Amor' (de 16:00 a 18:00), 'Amar es primavera: Cherry Season' (de 18:00 a 18:45), 'Inadina Ask: Amor Obstinado' (de 18.45 a 19:45), 'No sueltes mi mano: elimi Birakma' (de 19:45 a 20:30) y 'Hayat: amor sin palabras' (de 20:30 a 21:40).

- Dramas en 'prime time' en Nova

Junto a otras telenovelas mexicanas, la programación de Nova está salpicada de diferentes ficciones turcas que no dejan de cosechar éxitos. 'Elif: llegaste tú' (de 15:30 a 16:45), 'La señora Fazilet y sus hijas' (de 20:00 a 21:00), 'Fugitiva:Sen Anlat Karadeniz' (una de las series más vistas y premiadas en Turquía, de 21:00 a 22:00) y 'Las mil y una noches' (de 22:00 a 22:40) son las que están en pantalla estos días.

- Bajo demanda en Netflix

Si prefieres el modelo de suscripciones, en Netflix encontrarás además de los famosos 'Kara para ask' y 'Hakan, el protector de Estambul', series como 'The gift', 'Masum: inocente', 'Clair Obscur' o 'Cruce: Kördüğüm', así como alguna película del mismo origen, como 'Avlu, el patio', dividida en dos partes de 45 minutos.