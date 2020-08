De 'Crepúsculo' a 'The Batman', ya puedes ver a Robert Pattinson metido en la piel de Bruce Wayne por primera vez

Se ha estrenado el tráiler de la próxima película de la saga de DC.

Woman.es

Aunque poco a poco va recuperando sus constantes vitales con eventos importantes para el sector a nivel nacional como el Festival de Málaga, echamos muchísimo de menos toda la actividad social y cultural que genera el cine, del que apenas hay novedades por culpa de la COVID-19, sobre todo a nivel internacional. En Hollywood han desaparecido, por obligación, todos esos estrenos semanales en los que disfrutamos de algunos de los mejores looks del año, y de momento nos tenemos que conformar con algunos anuncios en forma de proyectos confirmados o adelantos de películas ya rodadas.

El último, es de altura, porque DC ha compartido el tráiler de 'The Batman', la próxima cinta de una saga histórica que no será una cualquiera, puesto que es la primera tras el exitazo de 'Joker' y, sobre todo, porque el cuerpo de Bruce Wayne tiene nuevo inquilino, y no es uno cualquiera, sino Robert Pattinson, que vuelve a una saga muchísimos años después de 'Crepúsculo'.

Como pasó con la magistral 'Joker', protagonizada por el multipremiado Joaquin Phoenix, que nadie espere una película en la línea de las clásicas entregas de Batman. Esta nueva producción, tal y como ya puede apreciarse en el teaser, nos mostrará a un Bruce Wayne más atormentado, muy afectado por el trauma de la muerte de sus padres, que en realidad es el suceso que cambia su vida y le lleva a buscar venganza metiéndose en la piel del archiconocido superhéroe.

Para que tenga sentido cronológico dentro de la saga, el Batman interpretado por Pattinson se sitúa al comienzo de la historia que le lleva a ser admirado por Gotham. En este punto inicial de su vida como superhéroe, es más temido que admirado por los habitantes de la ficticia ciudad, y es el retrato de ese Batman más vengativo y agresivo el que da vida Robert Pattinson.

Con la dirección de Matr Reeves, responsable de las últimas dos entregas de la saga 'El planeta de los simios', y con la participación de otras estrellas del séptimo arte como Zoë Kravitz como 'Catwoman' o Colin Farrell como 'Pingüino', entre muchos otros rostros conocidos, la cinta será estrenado en los cines de todo el mundo el 1 de octubre de 2021, una fecha lo suficientemente lejana todavía como para pensar en que no tendrá que ser modificada por la pandemia de la COVID-19.

Ojalá sea así porque nos morimos de ganas por ver a Robert Pattinson en este nuevo reto de altura que ha asumido en su carrera.