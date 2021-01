Desde thrillers y comedias, a la realidad de la pandemia del Covid-19 en 'Vitals'.

Clara Hernández | Woman.es

Febrero llega de nuevo con un interesante cargamento de nuevas series y regresos de otras que harán que no nos depeguemos en las próximas semanas de la pantalla: desde 'The lady and The Dale', protagonizada por la pionera empresarial y trans Elizabeth Carmichael, al esperado 'reboot' de 'El Internado' o la despedida de 'Pequeñas Coincidencias'.

¿No sabes qué ver? Estas son las series imperdibles de febrero de Movistar+, HBO, Netflix y Amazon Prime Video.

'The lady and the Dale'

Cuándo y dónde: 1 de febrero en HBO

Por qué verla: Una de esas historias necesarias que desafían los géneros. Recrea la sorprendente historia de Elizabeth Carmichael, una emprendedora trans que en los setenta puso patas arriba la industria del automóvil con su nueva creación, The Dale, a la vez que se enfrentaba a la transfobia generalizada y el sesgo mediático. Está producida por los hermanos Duplass, conocidos por largometrajes como 'Cyrus'.

'Fake News'

Cuándo y dónde: 3 de febrero, en HBO

Por qué verla: Será curioso ver este experimento social que pretende reflejar la burbuja del mundo de los influencers: tres chicos aparentemente normales (y con un número de seguidores estándar) se adentran en el proceso de convertirse en influencers a golpe de like, comentario y seguidores. ¿Lo conseguirán?

'Devils'

Cuándo y dónde: 3 de febrero, Movistar +

Por qué verla: Además de presentarse como un thriller trepidante sobre el despiadado mundo de las finanzas, esta adaptación del superventas 'I Diavoli' de Guido Maria Brera cuenta entre sus sorpresas con la aparición en su reparto de un nombre española, el de Laia Costa, la chica que nos enamoró en 'Foodie love', la serie de Isabel Coixet.

'Una historia, una canción'

Cuándo y dónde: 4 de febrero, Movistar+

Por qué verla: Los fans de la Zahara, autora e intérprete de canciones como 'Con las ganas' o 'Hoy la bestia cena en casa', y los seguidores potenciales disfrutarán con este formato de cuatro episodios en los que la artista recorre diferentes pueblos de España para cambiar historias por canciones.

'Pequeñas coincidencias' (Temporada 3 y última)

Cuándo y dónde: 5 de febrero, Amazon Prime Video.

Por qué verla: Todo lo bueno llega a su fin y este es el caso ahora de 'Pequeñas coincidencias'. Imposible no tener ganas de ver su desenlace y comprobar si la relación fantasmal e inexistente de Marta (Marta Hazas) y Javi (Javi Veigas) acaba como debiera. ¡Todo puede ocurrir en esta comedia romántica que, sin embargo, trata de esquivar la ñoñería!.

'HACHE' (Segunda temporada)

Cuándo y dónde: 5 de febrero en Netflix.

Por qué verla: Protagonizada por Adriana Ugarte, una actriz que nos encanta, la primera temporada, que constituía un buen retrato de la España de la posguerra, se centraba en la vida mísera de una mujer en Barcelona que acaba envuelta en una trama de gansteres. Y nos dejó con ganas de más.

'Vitals. Una historia humana'

Cuándo y dónde: 7 de febrero, en HBO

Por qué verla: Cuando todavía las heridas de la pandemia no se han curado y estamos inmersos en la tercera ola, esta producción documental de tres capítulos que constituye un testimonio en primera línea del impacto que tuvo la primera ola de la Covid-10 en un hospital de Barcelona promete ser emocionante y conmovedor.

'El Internado: Las Cumbres'

Cuándo y dónde: 19 de febrero en Amazon Prime Video.

Por qué verla: Es una de las ficciones más esperadas para los fans de aquella serie, 'El Internado: Laguna Negra', de la que supone un 'reboot'. Promete misterios, tensión, atmósferas oscuras y guiños a su antecesora. Esta vez se desplaza a un colegio junto a un monasterio, un lugar entre montañas y 'aislado del mundo'. Por cierto, ya tenemos tráiler oficial:

'Hierro' (Temporada 2)

Cuándo y dónde: 19 de febrero, Movistar+

Por qué verla: Protagonizada por la Candela Peña, nominada a mejor actriz en los Goya por 'La boda de Rosa', su primera temporada figura entre las cinco series más vistas de Movistar+ en 2019 y obtuvo dos Premios Ondas (serie y actriz protagonista), un premio de Unión de Actores y Actrices (por Candela Peña) e hizo historia en los Premios Mestre Mateo obteniendo 16 nominaciones, de las que finalmente ganó cuatro, entre ellas la de mejor serie de TV.

'Fantasmas'

Cuándo y dónde: 26 de febrero en Movistar+.

Por qué verla: Porque estamos desando reírnos y esta comedia británica, en la que un grupo de fantasmas de diferentes épocas hará lo imposible por echar a los nuevos inquilinos de una mansión, una pareja que quiere convertir la casa en hotel, promete hacerlo. Está protagonizada y ha sido creada por los responsables de las premiadas 'Yonderland' y 'Horrible Histories'.