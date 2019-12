La ganadora de ocho premios Goya ha decidido hacer de las plataformas de streaming su hogar y nos ofrece en HBO su primera serie: Foodie Love. Para chuparse los dedos y enamorarse al mismo tiempo.

Isabel Serrano | Woman.es

Lo tiene todo para triunfar en Navidad, el momento del año en el que se mezcla la gula y los buenos sentimientos. 'Foodie Love', que puedes ver en HBO, es la primera serie escrita y dirigida por Isabel Coixet, que aprovecha la ocasión, de nuevo, para contarnos una historia de amor. Pero esta vez olvídate de coger los clínex (si ese es tu rollo entonces vete al cine ver 'Last Christmas'), porque la historia que surge entre Laia Costa y Guillermo Pfening tiene como objetivo enamorarnos, hacernos reír y salivar al mismo tiempo (y también darnos ideas sobre en qué gastar la lotería de Navidad si nos toca el Gordo: haciendo rutas gastronómicas por el mundo).

Amar (y comer) en los tiempos de Tinder

A ella no le gusta el regaliz ni la gente que se enfada por tonterías. Él detesta a la gente que posturea en Instagram con fotos de yuzu japonés y es fácil de descolocar por la vía de la espontaneidad. Ambos están solteros. Ambos tienen hambre de amor... y también de comer bien, por eso usan una aplicación de citas para amantes de la gastronomía que los une en una cita.

Lo que no saben al acudir a ese único café es que el algoritmo es sabio y tienen más en común que va más allá de su amor por degustar platos ricos, ricos… Los dos creen que si te apasiona la comida no puedes ser imbécil del todo. Así de nutritivo es el planteamiento de 'Foodie love'. ¿Tendrán razón los protagonistas y lo que los fogones ha unido no lo separará el día a día? ¿Si eres un gourmet en la mesa eres un gourmet en la vida?

Segunda temporada ya a la vista

La historia del personaje de Laia Costa y el de Guillermo Pfening discurre por cafés, restaurantes y bares de Barcelona, Francia, Roma y Tokio porque, además de ser foodies, los amantes tienen barra libre de billetes de Iberia para degustar platos exquisitos a la altura de sus expectativas.

¿Y dónde está la comedia en esta historia repleta de recetas exóticas, cafés con encanto, gelattos imposibles y pizzas decepcionantes? En las actitudes de una mujer sin pelos en la lengua, capaz de preguntar en una primera cita a su partenaire si es más de tetas o de culos, y en las reacciones de un hombre que no se ajusta al estereotipo del galán vía Tinder al que estamos acostumbradas a ver en pantalla sea grande o pequeña (y en la vida real, dicho sea de paso).

Lo que no sabemos es si su relación cuajará tan bien como sus menús y para comprobarlo tienes que degustar los ocho episodios de media hora de esta primera temporada de 'Foodie Love' que, por una vez, HBO sirve en bloque para que te des un atracón con ellos.

Por cierto que a quien sí parece que le ha cuajado la combinación de amor y gastronomía es a la plataforma de streaming, porque la serie ya está renovada por una segunda temporada. Si te gustan los romances sin complejos y la buena mesa, te vas a zampar 'Foodie Love' de buena gana. Eso sí, no sabemos si solo con ver tal desfile de exquisiteces no vas a ganar un kilo de más estas Navidades.