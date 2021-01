La tercera temporada llega muy pronto a Amazon Prime Video.

Clara Hernández | Woman.es

Todo lo que empieza tiene su fin. Y esto es lo que va a ocurrir con la serie 'Pequeñas coincidencias', la comedia romántica que emite Amazon Prime Video, que esquiva la ñoñería y que nos ha mantenido enganchadas a la pantalla durante dos temporadas con relaciones amorosas no resueltas y situaciones disparatadas y divertidas de la mano de dos protagonistas: Marta Hazas (Marta en la ficción) y su pareja en la vida real y creador de la producción, Javier Veiga (Javi).

Por eso, cuando esta semana Marta Hazas ha compartido en su perfil de Instagram la buena nueva de que estaba lista la tercera temporada de la serie —cuyo rodaje tuvo que lidiar en 2020 con la pandemia— y que ya tenía incluso fecha de lanzamiento (el 5 de febrero), sonó de maravilla (y el tráiler, en el que vemos a Marta Hazas superembarazada, a los hijos 'fantasma' de Javier Veigas y a los enredos reales e imaginarios de este guion surrealista, no pudo alegrarnos más).

Sin embargo, el anuncio llegaba con otro que no nos hace tan felices: Marta Hazas se preparaba, también, para despedirse de esta comedia cuya tercera entrega es la última y la que promete poner orden a todo este desaguisado (o no).

Como seriéfilas, estamos deseando ver el desenlace de esta producción loca en la que su guion da vueltas sobre el amor, la maternidad, la paternidad y la amistad. Y que presume de no ser una comedia romántica típica (de esas que empiezan siempre con 'Chico conoce chica'), ya que para empezar sus personajes principales, la pareja formada por Marta y Javi, no se conocen aunque intentan (sin saberlo) encontrarse el uno al otro. Y, además, animados por los hijos que aún no han tenido.

Pero hay más: como amantes de la moda, tenemos que reconocer que estamos deseando ver los nuevos estilismos que nos depara Marta (articulados por su diseñadora de vestuario, Nazareth Colomina), y del que hemos podido ver un avance en las primeras fotos (¿qué te parece ese vestido de rayas entallado y combinado con chaqueta amarilla con el que se presenta el tráiler?).

Sin duda, serán los looks de Marta (maravillosos tanto los de invitada como los casual) una de las cosas que más echaremos de menos. Mientras llega la tercera temporada, mira aquí nuestros estilismos favoritos de la serie para inspirarte: