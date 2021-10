A María Pombo ya no le da "pereza" C. Tangana... ¡y hace un cameo en su nuevo videoclip!

Tras su rifirrafe por la polémica foto del tema 'Yate', la 'influencer' aparece en el recién estrenado vídeo de El Madrileño junto a Nathy Peluso.

GALA FERNÁNDEZ

Apenas unas horas después de su lanzamiento, 'Ateo', el nuevo 'single' de C. Tangana, se ha convertido en un fenómeno viral que promete encabezar listas de éxitos y poner banda sonora a los 'stories' de los próximos meses. El tema, en el que se lanza de lleno a los ritmos de la bachata, supone además su debut detrás de las cámaras (él mismo ha dirigido el videoclip) y su primera colaboración con Nathy Peluso, una de las artistas latinas más aplaudidas de la actualidad.

Pero, más allá de esta explosiva combinación de voces y de la irreverente letra repleta de referencias religiosas que entonan, si algo ha llamado la atención de las redes sociales es la cantidad de rostros conocidos que aparecen en el vídeo, rodado en la Catedral Primada de Toledo: el cómico Brays Efe, la actriz Cayetana Guillén Cuervo, el presentador Josep Pedrerol, la artista Miranda Makaroff (con quien ya ha trabajado en anteriores ocasiones) o la 'influencer' María Pombo son algunos de los nombres más reconocidos.

Precisamente esta última se convertía en noticia en verano cuando se sumaba a quienes criticaban el polémico video de 'Yate', en el que el también apodado como El Madrileño reunía algunas de las artistas más conocidas y bellas del panorama español (como Ester Expósito, Hiba Abouk o la ya mencionada Miranda Makaroff) y posaba, con actitud chulesca, rodeado de bikinis y cuerpos esculturales.

"Un hombre en un yate y muchas mujeres a su alrededor como sinónimo de éxito. Esta foto, a mí personalmente, me da PEREZA", resumía María Pombo cuando un seguidor le preguntaba al respecto. "También creo que mucha gente que está ahí tiene un discurso en redes muy diferente a lo que transmite esta foto", añadía, quizás, apoyando a quienes tachan la imagen de machista.

"Hay muchas cosas que pienso sobre esta foto, pero así, en líneas generales, para no crear polémica de más... quitando lo mucho que me gusta él, lo diferente que me parece y la frescura que aporta a la industria musical, creo que con esto, concretamente, ha caído en un 'básico' como muchos otros artistas de reggaeton", sentenciaba la reina de Instagram al respecto.

Seguramente esa admiración que confesaba por el cantante haya sido la responsable de que apenas unas semanas después de aquel rifirrafe virtual, María Pombo se haya decidido a participar y a calificar de "temazo" esta nueva canción en la que Tangana realiza una reflexión acerca del constante escrutinio al que se ve sometida la vida de cualquier 'celebrity'. "Déjales que hablen mal, se mueran de envidia" o "hablan de mi vida como si hubieran pasado todos por ella" son algunas de las frases que dispara Pucho en este video, donde la mirada reprobatoria de la 'it girl' hace alusión al juicio público que, probablemente, ambos soportan cada día.

De esta forma, el cantante no solo ha enterrado el hacha de guerra, dejando a un lado sus diferencias y exaltando las semejanzas que les unen a ambos, sino que además ha hecho gala de su sentido de la ironía, su despliegue de talento y, en definitiva, su poder en el panorama artístico actual.