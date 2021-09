C. Tangana explota con 'Ya no vales', con Alizzz y con María León como nueva musa de su videoclip.

Clara Hernandez

Feroz, costumbrista e impenitente ante una María León rota. Así es el videoclip de 'Ya no vales', la primera colaboración de C. Tangana y Alizzz (o viceversa), quienes pese a llevar más de cinco años trabajando juntos -Alizzz, en la producción de los trabajos del primero, siempre en segunda línea- nunca habían firmado un tema conjunto. Y que lo hacen con esta canción que navega por un pop animado por silbidos mientras colecciona frases demoledoras que, en el clip, pisotean a la actriz María León recordándole que ya se ha pasado su momento.

"De repente ya no vales pa' na'...", "alguna más joven y más guapa que tú", "...hueles a 'cerrao', nunca más serás cool", "opérate la cara", "todos los que empiezan va quitándome el puesto", "has perdido 'engage' con los fans (...), has comprado likes, te has quedado' viejo, deja de llorar, ya no vales", son algunas de las sentencias que Alizz y C. Tangana disparan indistintamente mientras, en el vídeo, María León trata de esquivar un destino al que aparece abocada.

Conceptos como el de las 'celebrities desechables', la quema de estrellas, el narcisismo que puede desencadenar la fama o el dolor y la frustración que, después, supone perderla son algunas de las ideas que va desgranando la canción, mientras en el videoclip, con la presencia de una María León incontestable, cobra un sabor feminista y especial a la vez que nos aproxima a las reivindicaciones de muchas actrices actuales y al drama que supone verse apartada cuando se llega a una edad.

Las imágenes también evocan la espiral de locura que puede emanar de esa popularidad tan adictiva como insensible.

La empatía con esta causa, tan #Metoo y humana, por parte de C. Tangana no parece, para algunos, estar alineada con el festín de bikinis y nalgas frescas y femeninas que protagonizó su anterior videoclip, 'Yate', el cual generó un gran debate en el que distintos rostros conocidos tomaron partido: por una parte, Hiba Abouk, Ester Expósito y Miranda Makaroff se sumaron a dicha aventura sensual-musical con diversión y sin considerar que formar parte de un 'harén' artístico, en el que C. Tangana exagera sus poses chulescas, fuera machista, sino un juego de ironía y provocación; en el lado contrario, voces como la de María Pombo consideraban que el artista había caído en un "básico, como muchos otros artistas de reggaeton" y que "una foto de un hombre en un yate y muchas mujeres a su alrededor como sinónimo de éxito" no era tan gracioso ("da PEREZA", resumió).

En cualquier caso, la estrategia comunicativa y el tono del nuevo tema y clip de Alizzz y C. Tangana es muy distinta al de aquel 'Yate' ostentoso de espíritu sensual y desmadrado. Y también es cierto que las imágenes en las que María León trata de aferrarse a su popularidad pasada mientras su mundo y su aspecto se van desmoronando nos remueven un poco el estómago, por dolorosas y reales.

"Muy punky", ha descrito María León la experiencia del clip, que ha sido dirigida por Felix Bollain de Franceschi y producido por Canadá.