La influencer también ha opinado sobre la decisión de las actrices que han participado en el clip.

Como seguramente pretendía C. Tangana, su videoclip 'Yate', en el que ha reunido algunas de las actrices y artistas más conocidas y bellas del panorama español (entre ellas, Hiba Abouk, Ester Expósito o Miranda Makaroff) se ha convertido en uno de los fenómenos virales del momento e inspiración de sorpresas, comentarios y, también, polémica. Y precisamente es María Pombo, una de las instagrammers que en el pasado mostró su afición a alguno de los temas de C. Tangana, los cuales empleó en sus stories, quien se ha unido al sector crítico que no ve con demasiados buenos ojos la nueva obra del apodado también 'El Madrileño', especialmente la imagen con la que este presenta el clip en las redes y en las que aparece con actitud chulesca y rodeado de mujeres espectaculares en bikini (como las arriba mencionadas), como si se tratara de un 'harén', según han señalado algunos medios.

Y bien, ¿es esto machismo, como han subrayado algunas voces públicas, o un juego llenos de ironía con el que C. Tangana nos provoca y donde destapa sin tapujos su vanidad hiperbolizada, tal vez con un punto de humor (o no), porque con él nunca se sabe?

María Pombo lo tiene claro y a ella no le ha hecho ninguna gracia la imagen en la que C. Tangana se ha fotografiado entre una decena de nalgas y cuerpos femeninos esculturales. "Pereza", ha sido, en resumen, su respuesta cuando le han preguntado en su ronda de preguntas en sus 'stories' qué le parecía la "foto de C. Tangana para su nuevo tema?". Pero hay más.

"Hay muchas cosas que pienso sobre esta foto. Pero así, en líneas generales, para no crear polémica de más... quitando lo mucho que me gusta él, lo diferente que me parece y la frescura que aporta a la industria musical, creo que con esto, concretamente, ha caído en un 'básico' como muchos otros artistas de reggaeton", ha comenzado.

"Un hombre en un yate y muchas mujeres a su alrededor como sinónimo de éxito. Esta foto, a mí personalmente, me da PEREZA".

Pero algo más: María Pombo ha añadido unas palabras haciendo referencia a las mujeres que han decidido aparecer en el vídeo de C. Tangana y, de alguna manera, criticando su decisión: "También creo que mucha gente que está ahí tiene un discurso en redes muy diferente a lo que transmite esta foto".

María Pombo no es la única que piensa de esta manera (de hecho, numerosos usuarios han aplaudido sus palabras). También la intérprete Anabel Alonso ha declarado, junto a la polémica fotografía. "¿Esto es moderno? Señores, Jesús Gil era un adelantado a su época. El mensaje es triste, muy triste".

Mientras, otros defienden que las mujeres han participado voluntariamente en el vídeo, que muchas son conocidas por sus discursos igualitarios poderosos y que ninguna ha sido sometida aunque su imagen sí es sexual (porque quieren y por amor al arte). Y esto, ¿es machismo o lo contrario? Difícil.