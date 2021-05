'Los Bridgerton' ya han comenzado el rodaje de su segunda temporada ¡y tenemos las fotos!

Ve preparando el té y sacando tus tocados de plumas porque la familia 'Bridgerton' ya está lista para un nuevo baile. Pero hay una duda que nos corroe: ¿qué le ocurre a Daphne Bridgerton, la nueva duquesa de Hastings, para tener esa cara tan larga?

GALA FERNÁNDEZ

Ya lo adelantó Lady Whistledown: el rodaje de la segunda temporada de 'Los Bridgerton' arrancaría en la primavera del 2021. Y, aunque no haya sido con la puntualidad inglesa que nos hubiera gustado, ¡por fin es una realidad! El fenómeno de Netflix ya ha comenzado a preparar sus nuevos capítulos y tenemos un pequeño 'spoiler' del rodaje que nos emociona y preocupa a partes iguales.

¿La razón? La imagen de Daphne Bridgerton (la actriz Phoebe Dynevor) saliendo de la casa familiar con cara de preocupación. Y, por supuesto, sin la compañía del duque de Hastings (interpretado por el actor René-Jean Page), que decidió poner fin a su participación en la serie tras el exitazo de la primera temporada.

¡Por fin! Comienza el rodaje de la 2ª temporada de 'Los Bridgerton' Ver 5 fotos

Aunque todo apunta a que la protagonista de la primera temporada quedará en un segundo plano con la nueva trama, estas fotos del set de rodaje de 'Los Bridgerton' nos anuncian que, al menos, formará parte del reparto. Pero, ¿por qué ese rostro tan serio si nos habíamos despedido de ella radiante, con su bebé en brazos y el "felices para siempre" junto al duque con el que tanto había soñado? Tendremos que esperar al estreno para descubrirlo y los rumores apuntan a que podría demorarse hasta el año que viene.

Qué esperar de la nueva temporada, según las novelas

Poco a poco, Netflix ha ido desvelando detalles de los próximos capítulos de esta serie que, desde su estreno el pasado 25 de diciembre, se ha convertido en uno de los grandes éxitos de la plataforma gracias a una trama que mezcla los bailes de la alta sociedad inglesa y el recato propio del siglo XIX con una ardiente historia de amor y grandes dosis de cotilleos.

Si la primera temporada nos ha deleitado con la apasionada relación de Daphne Bridgerton y el duque de Hastings (coronado ya como uno de los hombres más sexys del 'star system' actual), la segunda entrega se centrará en otro de los hermanos Bridgerton, concretamente en Lord Anthony.

Después de años de diversión en clubs de caballeros y encuentros prohibidos con su gran amor, el primogénito de la familia acaba la primera temporada con el corazón roto y se da cuenta de que es el momento de sentar la cabeza.

"Estoy emocionado por liderar la trama, pero sé que todos los que me rodean harán cosas increíbles. Todas las pequeñas historias, todos los detallitos son geniales", explicaba el actor Jonathan Bailey en una reciente entrevista. "Es un viaje emocional para mi personaje porque en la primera temporada se da cuenta de que no es la suficientemente bueno. No puedo cuidar de sí mismo, y mucho menos de una dama".

Además, basándonos en las novelas en las que está inspirada la serie, podemos asegurar que Lord Anhony estará dispuesto a buscar esposa y mucho más abierto a hablar de sus sentimientos, como por ejemplo, lo que supuso para él la prematura muerte de su padre. Así ocurre al menos en 'El vizconde que me amó', el segundo libro de los ocho escritos por Julia Quinn, cada uno de ellos dedicado a un miembro de la familia Bridgerton.

Ya lo avisó Lady Whistledown: "Lord Anthony Bridgerton pretende dominar la temporada social. Tendré mi pluma lista para relatar todas sus actividades románticas"