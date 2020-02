Confirmado: HBO tendrá serie inspirada en 'Parásitos' (pero que Mark Ruffalo sea el protagonista, es un rumor)

La plataforma se dispone a preparar la ficción basada en la película surcoreana que se coronó en los Oscar.

Era de esperar. 'Parásitos' ('Gisaengchung'), la película surcoreana que ha hecho historia al ser la primera de habla no inglesa que logra el Oscar a mejor película y mejor dirección, hablará finalmente inglés (muy posiblemente) y tendrá formato serializado, uno de los favoritos de la audiencia actual.

La responsable será HBO, que tras observar la trayectoria de la producción asiática (esta ya antes de llegar al Dolby Theatre había obtenido la Palma de Oro en Cannes y había llenado salas de cine de todo el mundo), decidió hace varias semanas recrear una serie inspirada en el filme o una película "expandida", según reveló el director de la película, Bong Joon-ho, en una entrevista.

"La serie 'Parasite' no será un remake del filme, sino la expansión de su mundo", aclaró el cineasta en una entrevista en la que confirmaba que estaba trabajando mano a mano con el guionista, actor y cineasta Adam McKay, director de 'Succession', para crear este proyecto que aún no se sabe si será grabado en surcoreano o inglés.

Por ahora, apenas hay más detalles más allá de la intención de ponerse a trabajar, aseguran fuentes de HBO, que tachan de "rumor" lo que se ha venido escuchando estos días de que el actor Mark Ruffalo sería uno de sus protagonistas (tampoco hay desmentido oficial). Sí se conocen de los créditos, sin embargo, quiénes serán sus productores ejecutivos, de acuerdo con la siguiente lista facilitada por HBO:

La película Parásitos cuenta con cuatro premios Oscar (además de los citados, mejor guion original y mejor película internacional, categoría a la que también aspiraba 'Dolor y gloria', de Pedro Almodóvar). Su argumento gira en torno a la relación de dos familias: una de ellas, acaudalada; la otra, con problemas económicos.

¿Todavía no la has visto? Tanto Movistar+ como Filmin han informado de que estará disponible en su catálogo a partir de este viernes, 14 de febrero. ¡Sin duda, un buen regalo para San Valentín!