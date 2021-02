¿Dónde se celebran los Globos de Oro 2021?

Los Globos de Oro, los premios que sirven como la antesala a los Oscar, se celebrarán este domingo 28 de febrero. Te contamos todo lo que debes saber.

La edición número 78 de los Globos de Oro será muy diferente a cualquiera otra. La pandemia por coronavirus ha provocado que las condiciones de seguridad sean distintas y mucho más severas y no solo eso sino que también ha modificado las fechas de estos eventos cinematográficos. Sin embargo, este domingo 28 de febrero se llevará a cabo la entrega de los Globos de Oro, los premios que se conocen como la antesala a los Oscar, que en esta ocasión se celebrarán en abril.

¿Dónde serán los Globos de Oro 2021?

En esta ocasión se realizará una con doble localización. Una de las presentadoras, Tina Fey, estará en Nueva York; la otra, Amy Poehler, se encontrará en Los Ángeles. Así, la organización evita traslados innecesarios de nominados e invitados.

¿En qué horario se llevará a cabo Globos de Oro 2021?

En España se transmitirán a partir de las 02:00 horas (horario peninsular) del día lunes 1 de marzo.

¿Cómo ver los Globos de Oro 2021?

En España podrás seguir la premiación en vivo desde Movistar +.

Las nominaciones

La actriz Jane Fonda recibirá el galardón honorífico Cecil B. DeMille por su trayectoria artística. Netflix por su parte ha colocado entre las más nominadas series como The Crown, Ozark, Gambito de dama o Ratched. HBO, ha conseguido que producciones como We Are Who We Are o Lovecraft Country estuvieran entre las más laureadas. Disney+ ha conseguido lo suyo con The Mandalorian.

Además, es la primera vez en la historia de estos premios que tres mujeres están nominadas en la categoría de Mejor dirección. Emmerald Fennel, por Una joven prometedora; Chloé Zhao, por Nomadland, y Regina King, por Una noche en Miami, han conseguido esta distinción.