Depende de tu consumo audiovisual. Aquí te damos las claves.

Ya queda muy poco. El próximo 24 de marzo el anunciado servicio de streaming Disney+ aterrizará en España, sumándose a los que ya operan en el país como Movistar +, Netflix, HBO, Apple TV Plus o Amazon Prime Video, entre otros. Con tal plantel de ofertas, lo primero es valorar si merece la pena contratar una más y si, como sugieren algunos, se convertirá por derecho propio en el gran azote de Netflix.

Te contamos todo lo que se sabe hasta ahora de la extensión española de Disney+ y cómo funciona ya en otros países, lo que nos puede proporcionar muchas pistas (aunque la compañía ha aclarado que entre la oferta de un país y otro, puede haber diferencias).

Esto está confirmado:

1) Cuándo:

Disney+ estará disponible en España el 24 de mazo, pero lo puedes contratar desde ya y con precio especial por compra anticipada.

2) ¿Qué contenidos han sido confirmados?

Según palabras de la propia plataforma, que no ha detallado la lista íntegra de contenidos que llegará a España, reúne "las mejores historias del catálogo de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic". En total, unas 1.000 "películas, series y producciones propias". ¿Es mucho o poco? Para que te hagas una idea, HBO también cuenta aproximadamente con 1.000 títulos; Netflix, con más del triple (3.500); Amazon Prime va por los 3.800 y Movistar+ supera los 5.000.

3) ¿Cuáles serán sus ganchos?

En su primera oferta de suscripción, Disney+ habla de sus 'Originals' y destaca, entre todas, 'The Mandolorian' (la primera serie de acción real de 'Star Wars'), 'Star Wars: Clone Wars: La temporada final', 'High School Musical: El musical: La serie', 'Togo', 'Diario de una futura presidenta', 'DeSastre & Total. Agencia de Detectives n 1', 'The Imagineering Story', 'Stargirl' o una readaptación del clásico de 1955 'La dama y el vagabundo'. Otras imágenes hacen referencia a 'Los increíbles' y a "películas taquilleras, nuevas series, éxitos del pasado, documentales de todo el mundo y episodios de Disney Channel" como 'Avatar', 'Vengadores: Endgame' (la película más taquillera de la historia)', 'El rey león', 'Toy story', clásicos como 'Blancanieves', 'Pinocho', 'La Cenicienta'; 'Las aventuras de Bo Peep', todas las películas de la saga 'Star Wars' excepto, al parecer, el episodio 9: 'El ascenso de Skywalker' ... Sin duda, los niños y los amantes del cine familiar de animación y acción figuran entre sus inevitables clientes.

4) Más allá de los contenidos infantiles y juveniles

Hay posibilidades de que el acuerdo firmado con Comcast, propietario de Hulu, traiga a su catálogo series como la aclamada 'El cuento de la criada', así como 'The last man on earth', 'Vikingos', 'Castle Rock', 'Killing Eve', 'Sons of anarchy', 'Fargo', 'Expediente X', 'Twin Peaks'... Más: la compra por parte de Disney de 21st Century Fox podría aportar otros títulos: X-Men, Deadpool, Kingsmen, 'El planeta de los simios'... Y en otros países ya es posible ver 'Los Simpson'. Además, Disney estaría preparando casi una decena de nuevas películas y otras tantas series. Y hay 250 horas de contenido documental de National Geographic disponible.

5) ¿Cuánto cuesta?

Disney+ ha lanzado una oferta de lanzamiento anual que tendrá validez hasta el 23 de mazo por 59,99 euros (a partir de esa fecha, aumentará a 69,99 euros). Es decir, que prorrateado serían 4,99 euros al mes con la oferta, y 5,83 después. Suponemos que después sí se permitirán suscripciones mensuales como ocurre en otros países. El precio en Estados Unidos es, por ejemplo, de 6,99 dólares al mes (unos 6,44 euros), y en Holanda, de 7 euros. Solo hay un tipo de cuota pero trae buenas noticias: se puede ver en cuatro pantallas a la vez, cada suscripción permite crear hasta 7 perfiles y la oferta de lanzamiento permite descargas en diez dispositivos.

6) En descargas... ¡un diez!

Entre las ventajas de Disney + figura la posibilidad de ver contenidos sin conexión fácilmente. Estos pueden haber sido descargados en hasta 10 dispositivos móviles o tabletas, y no hay límite en número de descargas simultáneas: esta dependerá de la capacidad de nuestro dispositivo. Comparado con otros plataformas (por ejemplo, HBO instauró las descargas hace poco pese a llevar funcionando mucho más) es un gran avance.

7) Periodo de prueba: una semana

Ni más ni menos: ese es el tiempo (menos que Netflix o HBO) que tendrán sus clientes para probar la plataforma.

8) ¿En qué es mejor que otros servicios?

Para empezar, su cuota es más barata que muchos de los principales servicios vigentes hoy en día y su oferta incluye algunas de las películas más taquilleras del momento y de todos los tiempos, con la mayoría de las películas de 'Star Wars', las películas de Marvel o los clásicos de Disney. Además, es la propietaria de muchos de los contenidos que emite la competencia en su sección infantil, y la intención de Disney es retirarlos de esas plataformas (como Netflix) y emitirlos en exclusiva. Las condiciones de los acuerdos que firmó en el pasado con esas compañías tienen las llaves y, en algún caso, el obstáculo, sin embargo, que podría hacer que esas películas volvieran a los otros servicios de contenido audiovisual, pese a todo.

En resumen, es perfecto para espectadores interesados en contenidos infantiles y juveniles, amantes de la animación y la fantasía, la acción, los superhéroes y las sagas míticas del cine. Para el resto, queda esperar y observar.