Además, este año hemos empezado a escucharlas antes.

Este año, más que nunca, tenemos ganas de Navidad. Nos delatan nuestras consultas a Google sobre para cuándo se encenderán las luces en las calles, nuestras búsquedas de decoración (este año, estamos dispuestas a adornar la casa antes que nunca lo que, ojo, puede ayudarnos a ser más felices, según un estudio) y nuestras escuchas musicales.

Spotify acaba de confirmarlo: este año hemos empezado a escuchar villancicos y canciones de Navidad antes que otros años (en concreto, ya hemos escuchado más de 6.500 millones de minutos de este género, y la lista 'Christmas hits' de Spotify empezó a funcionar ya en septiembre y octubre).

Y ¿cuáles son los temas favoritos de la Navidad 2020? La plataforma también lo revela. Un año más, el ránking, tanto nacional como internacional, está liderado por Mariah Carey y su imbatible, 'All I want for Christmas is you', el tema que es, sin ninguna duda, año tras año, el que, con diferencia, más nos gusta escuchar en estas fechas.

Otro dato que demuestra que la globalización en lo musical es ya un hecho es que el Top 5 de canciones navideñas más escuchadas es igual en España y fuera de ella. Así, estas serían las cinco opciones preferidas de los usuarios del planeta:

1. 'All I want for Christmas is you' de Mariah Carey.

2. 'Last Christmas' de Wham!

3. 'Santa tell me' de Ariana Grande.

4. 'It's beginning to look a lot like Christmas' de Michael Bublé.

5. 'Mistletoe' de Justin Bieber.

A partir del quinto lugar, sin embargo, los gustos difieren. Esto es lo que escuchamos en España, además de las anteriores:

6. 'Jingle bell rock' de Bobby Helms

'7. 'Holly Jolly Christmas' de Michael Bublé.

8. 'Llegó la Navidad' de Generación Escogida y Ozuna con Christian Nieves.

9. 'Rockin around the Christmas tree' de Brenda Lee

10. 'Feliz Navidad' de José Feliciano.

¿Y qué pasa con los villancicos tradicionales? No, no los hemos olvidado y, según afirma Spotify, tenemos muy presente a 'El burrito sabanero', 'Campanas de Belén' o 'Campana sobre campana'. Clásicos que no pasan de moda.