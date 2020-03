Así es la canción del coronavirus que arrasa en las redes (y no, no es de La Oreja de Van Gogh, sino de Lucía Gil)

¿Puedes ver su videoclip sin llorar?

Seguro que en la última semana te ha llegado al móvil un vídeo que reúne cientos de imágenes que estos días los usuarios han compartido en las redes de cómo es su vida desde que comenzó la cuarentena por el coronavirus, y que muestra a gente cocinando en familia, poniéndose en contacto con sus seres queridos a través de videollamadas, realizando tareas domésticas, desafíos online, haciendo cola en el supermercado mientras se respeta la distancia de seguridad, practicando deporte en el salón o teletrabajando. Y, también, a sanitarios preparándose para salir de casa o en su centro de trabajo, y a farmaceúticas al pie del cañón. Y a todos, aplaudiendo cada día a las 20.00 horas.

Y, probablemente, se te ha puesto un nudo en la garganta tras recibirlo porque, además de reconocerte en muchas de las imágenes, la emotiva canción que la acompaña, 'Volveremos a brindar', se detiene en nuestra nueva realidad protagonizada por meses grises, metros de distancia ("entre tú y yo") y pantallas que unen y separan, cafés pendientes, personal sanitario ("un puñado de valientes") que hoy tampoco dormirán y personas que se ven de lejos, pero están "tan unidas" y "empujando al mismo sitio".

"Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar", asegura el tema, que llama a la solidaridad y a la esperanza, y reflexiona sobre "el puente" que está construyendo esta situación.

¿Y a quién pertenece la voz femenina que entona la canción? No, no es Leire Martínez de La Oreja de Van Gogh, como barajaron en un principio algunos usuarios. Se trata de Lucía Gil, conocida cantante, actriz (¿recuerdas a la niña de 'Gran Reserva' o de Lena en 'Violetta'?) y un día ganadora del concurso de Disney Channel 'My Camp Rock'. Y que, en los últimos tiempos, además de estar trabajando en su proyecto musical más personal (donde sus letras "se mojan más") prepara una novela, según nos contó hace unos meses a Woman.

La viralidad ha acompañado a algunas de sus composiciones más comprometidas, como ocurrió hace aproximadamente un año al difundir junto a su hermana, la también cantante Natalia Gil, el éxito #Loqueesnuestro, que incluía un claro mensaje feminista y daba voz a diferentes situaciones de desigualdad.

"Si alguna vez tengo hijos, que supongo que sí porque es algo que me encantaría, tengo ilusión de transmitirles todo lo que pienso y poder educar a una nueva generación en valores que sean positivos", nos contó.

Ahora ha vuelto a crear un himno que relata tan bien lo que nos está sucediendo, y con tanta sensibilidad, que el aplauso es para ella.