La cuarentena por coronavirus nos está dejando retos curiosos y a la vez tiernos en las redes sociales. Al final del día, Instagram se ha convertido en el mejor aliado de todos para hacer más llevadero este aislamiento. Si hace unos días vimos como #retodelos10toques se viralizaba y no quedaba nadie sin subir su vídeo intentando hacer 10 toques con el papel higiénico hoy la historia va de fotos. Y es que nada nos toca más el nervio sensible que abrir el baúl de los recuerdos y compartir imágenes de antaño.

En enero de 2019 el #10yearchallenge nos invitó a compartir instantáneas nuestras de hace 10 años y compararlas con la actualidad. El reto fue todo un éxito, no hubo famoso que no se sumara. Así pudimos descubrir que los años prácticamente no han pasado por Anne Hathaway o Reese Whiterspoon, que costaba distinguir entre la foto antigua y la actual. Y este año la cosa va por el mismo camino, parece que en tiempos de confinamiento compartir tiernas imágenes de nuestra infancia se convertirá en una manera de entretenernos y recuperar un el buen ánimo.

Una de las primeras en sumarse a este challenge fue Raquel Perera, la exmujer de Alejandro Sanz y madre de sus hijos Dylan y Alma. La también empresaria se animó a compartir una hermosa fotos de ella de bebé y nominó a Sara Carbonero. La periodista no tardó nada en aceptar el reto.

Tras ver la imagen de Carbonero nos queda claro que siempre tuvo esos ojos tan lindos y esa boca tan única. La esposa de Iker Casillas, ha cambiado muy poco, sus gestos y rasgos siguen manteniendo su esencia.

La modelo Ariadne Artiles también quiso participar y compartir con sus seguidores de Instagram una foto inédita. Para el juego ha escogido una foto de las que nos hacían en el cole. Con el pelo largo y la raya en medio, y una camisa blanca y un jersey azul.

Por su parte la cantante Raquel de Rosario ha querido reírse un poco de su niñez y publicó una imagen de ella disfrazada de pintora. La simpática imagen nos hizo recordar aquellos maravillosos años en los que nuestros padres se quebraban la cabeza para encontrar el atuendo perfecto para carnaval.

Carbonero también nominó a la periodista deportiva Nira Juanco. Y la canaria sí que se fue al fondo del baúl de los recuerdos y sacó una imagen de ella dentro de un cubo de agua en un jardín.

Vanesa Lorenzo ha sido otra en aceptar y compartir un recuerdo de su niñez. La modelo y autora de" Yoga, un estilo de vida: 5 pasos para el completo bienestar", nos demostró que desde niña estaba interesada en la danza y el ejercicio. Vestida con un vestido de tutu, y el pelo rubio y largo, asumimos que Lorenzo se prepara para un show de ballet.

Y por último, pero quizá una de las más tiernas, encontramos a Nieves Álvarez. La madrileña de 45 años nos dejó una de las fotos más bonitas del reto. Se trata de una imagen de ella cuando era muy bebé con un vestido de punto celeste. La imagen deja claro que traía desde niña ser modelo, pues parece sacada de una revista.

Los retos en redes sociales se han convertido en un juego divertido para las celebridades de la moda, la música, el cine y los deportes, que se suman al instante al hashtag de moda como fue en su día el ice bucket challenge, una campaña solidaria con los enfermos de esclerosis lateral amiotrófica que consistía en tirarse por encima un cubo lleno de hielos; o el mannequin challenge, un divertido desafío que trataba de permanecer totalmente inmóvil mientras la cámara grababa.