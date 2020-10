Si te gustaba la serie 'Felicity' (y en especial uno de sus protagonistas), tenemos grandes noticias para ti (y para los seguidores de 'You')

¡Alegría!

La serie 'You' fue, sin lugar a dudas, uno de los grandes aciertos de Netflix. Contra todo pronóstico, la historia del joven Joe Goldberg (Penn Badgley), quien tiene bastantes problemas de autocontrol en lo que tiene que ver con las relaciones sentimentales (no queremos haceros mucho más 'spoiler' por si aún no has visto la serie), se posicionó como lo más visto en esta plataforma de contenido streaming'.

Su primera temporada fue tal éxito que Netflix no dudó en cerrar una segunda y esta tuvo incluso más repercusión que la primera. Victoria Pedretti, a la que también has visto en 'La maldición de Hill House', se unió al reparto y su final nos dejó con los pelos de punta. Un final que quedaba abierto y del que no se sabría si se podría estirar otra temporada porque con la pandemia de por medio muchas series de televisión están siendo canceladas.

Sin embargo, Netflix decidió apostar por una tercera temporada y ahora sabemos que uno de los míticos protagonistas de la serie 'Felicity' se incorporará al reparto de la misma. ¿Cuál de ellos? Nada más y nada menos que Ben, el 'crush' eterno de su protagonista.

Efectivamente, Scott Speedman ha sido confirmado como el nuevo fichaje estrella de la tercera temporada de 'You'. El actor dará vida a Matthew, un exitoso CE, marido y padre poco comunicativo que tiende a esconder lo que realmente es. ¿Qué relación establecerá con Joe? ¿En qué punto de la historia retomarán la serie?

Sea como fuere, los fans incondicionales de 'You' están contando los días para que vuelva su show favorito. Eso sí, no será hasta 2021 cuando podremos disfrutar de nuevo de las macabras aventuras de Joe ya que debido a la pandemia por coronavirus todas las producciones en Holllywood están sufriendo retrasos. Paciencia, queridas.