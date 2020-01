Victoria Pedretti, así es la protagonista de la segunda temporada de ‘You’ que arrasa en Netflix

Su papel de 'Love' le ha convertido en la actriz del momento.

Woman.es

Fue una de las series más "devoradas" de 2019 y su recién estrenada segunda temporada va por el mismo camino. Hablamos de 'You', la ficción basada en la novela homónima de Caroline Kepness que narra la tremenda obsesión de Joe Goldberg (Penn Badgley) con una estudiante llamada Beck (Elizabeth Lail), y que en su nueva entrega continúa metiéndose en la mente de su protagonista gracias a la intervención de diferentes personajes secundarios. Uno de ellos es Love, una joven viuda aspirante a cocinera que viene de una familia acaudalada, cuyo personaje está interpretado por Victoria Pedretti.

La actriz ha sido la revelación absoluta de estos nuevos episodios que ya pueden verse en sesión maratón a pesar de llevar varios años en la industria y ser un rostro muy conocido por los usuarios de Netflix. Si estás preguntándote de qué te suena su rostro saldrás de dudas si has visto 'The Haunting of Hill House', porque es en esta historia de terror en la que se mete en la piel de Nell Crain, la hija pequeña de una familia disfuncional cuyos problemas se desencadenaron tras habitar una casa supuestamente embrujada.

En 'You', esta norteamericana de 24 años pasa a ser el nuevo y peligroso objetivo del acosador cuyo papel encarna Badgley, un registro muy distinto a lo que había hecho hasta ahora pero que, spoilers aparte, cierra la temporada dando un giro sorprendente.

Además de ser fichaje estrella de la plataforma de contenidos en streaming (tiene pendiente de estreno 'The Haunting of Bly Manor'), Pedretti puede presumir también de haber participado en una de las películas más mediáticas del último año, 'Érase una vez... en Hollywood', donde se puso a las órdenes de Quentin Tarantino para dar vida a Leslie Van Houten, y su nombre ya está en la lista de actrices emergentes que darán mucho de qué hablar.

Incluso sobre la alfombra roja, ya que la presencia de Pedretti sobre las alfombras rojas es una realidad imparable a la que tendremos que estar muy atentas para ver cómo despunta en este campo.