El retorno del grupo parecía un imposible, pero Scary, Posh, Baby, Ginger y Sporty se han reunido para sorprendernos con un disco inédito.

María Viéitez

Tienes que reconocerlo: tú también estabas deseando que las Spice Girls volvieran a nuestras vidas. Las creadoras del 'Wannabe', canción que se convirtió en todo un himno al empoderamiento femenino, ha cumplido hoy 25 años desde el lanzamiento de su primer álbum. Y como no podían dejar pasar la oportunidad de celebrar su éxito por todo lo alto, han querido darnos una gran sorpresa.

Es justo decir que la mejor manera de celebrar estos 25 años de éxitos hubiera sido con un anuncio de su retorno como grupo musical y la vuelta de Victoria Beckham, pero, por desgracia, no ha podido ser. En su lugar, las artistas han anunciado el lanzamiento de una versión reeditada y ampliada de su álbum debut, 'Spice'. Se trata de una edición limitada de lujo en vinilo y cassettes y un doble CD que incluye tanto temas inéditos como algunas de sus maquetas.

SURPRISE!! 🎉 To mark the 25th Anniversary of our debut album ‘Spice’ we are releasing a limited edition collection of vinyl and cassettes PLUS a 2CD deluxe featuring some previously unreleased tracks and demos. You can pre-order now 💕 #SPICE25 - https://t.co/0puSjzmONB pic.twitter.com/qJR70ClHyx — Spice Girls (@spicegirls) September 1, 2021

Sus autoras, Emma Bunton, Geri Horner, Victoria Beckham, Mel B y Mel C, han sido las encargadas de hacer la selección de nuevas canciones incluidas en el disco. Y como no podía ser de otra manera, la lista la completarán algunos de sus ya míticos temas originales: Wannabe, Say You'll Be There, 2 Become 1, Love Thing, Last Time Lover, Mama, Who Do You Think You Are, Something Kinda Funny, Naked y If U Can't Dance.

Emma Burton, apodada Baby, quiso compartir su emoción al celebrar estos 25 años y compartir con sus seguidores lo agradecida que está por haber recibido tanto apoyo a lo largo de su carrera: "Desde los primeros pasos de bebé hasta conquistar el mundo entero con un equipo de Spices. Las gracias no parecen suficientes para todos los que nos han apoyado, seguido nuestros pasos y compartido nuestros sueños. Han sido 25 años de pura magia. ¡Spice Girls para siempre!".

Por su parte, Mel C, conocida como Sporty, ha dicho: "25 años, ¡vaya! Tengo tantos recuerdos maravillosos de la composición, la grabación, la promoción y la gira de este álbum y tanta gente a la que agradecer… Este es el disco que nos puso en marcha en nuestro increíble viaje. Un enorme agradecimiento a nuestros fans y a nuestra familia de todo el mundo. Gracias por estar siempre ahí con su apoyo implacable y por hacer que nuestros sueños se hagan realidad. Mi amor y gratitud siempre".

Victoria, la Posh Spice, no podía faltar: "No podíamos dejar pasar 25 años sin agradecer a los fans su increíble apoyo. Hay tantas personas que han jugado un papel importante en el éxito de las Spice Girls a lo largo de los años… Vosotros sabéis quienes sois, y os damos las gracias".

'Spice', que salió a la venta en noviembre de 1996, fue el primer álbum del grupo y el mismo que las llevó al éxito. Con más de 23 millones de copias vendidas en todo el mundo, 'Spice' se convirtió en el tercer álbum más vendido de la década en el Reino Unido.

Después de este álbum debut, el grupo británico solo lanzó dos discos más, 'Spiceworld', en 1997 y 'Forever', en el 2000.