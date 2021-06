Victoria Beckham diseña con las Spice Girls una camiseta solidaria para el Orgullo

El 100% de las ventas de la camiseta se destinarán a la fundación akt, que lucha para para combatir la exclusión social entre los jóvenes LGTBQ+ en el Reino Unido.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

Si algo nos ha enseñado 2021 en estos meses es que los reencuentros nos gustan, y mucho, y no solo cuando se trata de series míticas de hace años, sino también cuando alguno de los grupos musicales que marcaron nuestra adolescencia deciden reunirse aunque sea para un proyecto que anda tenga que ver con subirse a un escenario. Por eso, no nos puede gustar más la iniciativa que las Spice Girls al completo acaban de anunciar a través de sus redes sociales: en colaboración con la firma de moda de Victoria Beckham han lanzado una camiseta solidaria con motivo del mes del Orgullo.

"¡Feliz #MesDelOrgullo de parte mía y de las @spicegirls! ¡Estoy muy emocionada de compartir con vosotros la camiseta del Orgullo de este año! Por tercer año consecutivo nos hemos asociado con la maravillosa @aktcharity, este año con una camiseta especial Wannabe. El 100% de los ingresos se destinan a akt, para seguir financiando el increíble trabajo que hacen para combatir la exclusión social juvenil LGTBQ+ en el Reino Unido. Para mí, el Orgullo es una celebración de ser completamente tú mismo y la camiseta de este año es un recordatorio de ello. Las Spice Girls defendían la aceptación de uno mismo y de los demás, la amabilidad, la diversión y el vivir lo mejor posible. La comunidad LGTBQ+ está muy cerca de mi corazón y estoy muy orgullosa de apoyar el Orgullo 2021 con las chicas y akt de nuevo este año", anunciaba la diseñadora a través de su perfil de Instagram.

Se trata de un diseño hecho en algodón, en su clásica silueta Victoria (que es la que usan en muchas de sus piezas), con un corte oversize y cuadrado y un cuello redondo acanalado. El precio de esta camiseta es de 90 euros, y se puede adquirir desde la tienda online de Victoria Beckham.

Esto además es una grandísima noticia para todos los fans del grupo, ya que no solo es un indicativo de que siguen implicadas en apoyar este colectivo que tanto amor les ha dado a lo largo de los años, sino que significa que, pese a que la mujer de David Beckham no quisiese participar en la gira reencuentro que hicieron hace unos años, la relación entre ellas sigue intacta y es cierto eso que cantaban de que 'friendship never ends'.