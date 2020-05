La cantante y actriz recomienda agradecer cada mañana por tres cosas que tengamos y por la noche por tres cosas que hayan sucedido. Ella asegura que ese es su secreto para ser optimista.

"En este momento, cuando es tan fácil deprimirse y pensar en todas las cosas que van mal y en lo que no tenemos y no sabemos las respuestas… Me acostumbro a decir tres cosas que agradezco tan pronto como abro los ojos y luego, por la noche, cuando estoy acostada en la cama, enumero tres cosas buenas en voz alta que sucedieron ese día”,escribió Jennifer López en su cuenta de Instagram, dándonos así una gran lección de optimismo frente a la terrible crisis por coronavirus que afecta al mundo entero.

Estamos acostumbradas a verla siempre sonriente, con energía y positiva, e incluso para ella esta cuarentena ha resultado difícil de sobrellevar, pero por eso y gracias a experiencias pasadas la cantante y actriz ha descubierto que el mejor truco para poder salir de los momentos amargos es agradecer, y ha compartido su secreto con sus más de 120 millones de seguidores.

J.Lo destacó que en los detalles simples muchas veces está la mayor felicidad y aclaró que no tienen que suceder cosas extraordinarias para ser feliz sino algo que sea importante aunque sea simple. “Podría ser cualquier cosa… y trato de cambiarlos para que no sean lo mismo todos los días. Mantente positivo y seguro. Los amo y los extraño a todos … pronto estaremos juntos”, puntualizó la estrella.

El mensaje va acompañado de unas increíbles fotografías tomadas en el patio de su casa en Miami. En todas las instantáneas se deja ver muy sonriente, y con un look muy natural con el cabello rizado, poco maquillaje y un vestido en color crema sin mangas.

La publicación tiene más de un millón de likes. En otros post la diva del Bronx ha revelando algunos momentos íntimos que ha pasado con su familia. Como los momentos de diversión junto a sus hijos y a su prometido Álex Rodríguez, o arreglarse las uñas.

La artista es muy consciente de lo que está ocurriendo a nivel mundial e invita cada vez que puede a sus seguidores a ser responsables y quedarse en casa.