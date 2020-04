Jennifer Lopez conmueve a Instagram al montar un emocionante concierto en el jardín de su casa

Unas luces navideñas y unas velas han bastado para el improvisado atrezzo.

Si creías que Jennifer Lopez solo era capaz de dejarte con la boca abierta subida a un mega escenario, con decenas de focos apuntándole, un sonido envolvente, estudiadas coreografías, espectaculares cambios de vestuario, maquillaje cuidado hasta el último milímetro y acompañada de un ejército de bailarines, estabas muy equivocada.

Cuando uno es artista lo es en cualquier situación y eso puede demostrarse incluso en un confinamiento como el que estamos viviendo. Ya hemos visto varios ejemplos en nuestro país de cómo la creatividad fluye en cualquier momento y se ha visto en la cantidad de canciones, colaboraciones, videoclips, actuaciones y hasta festivales enteros que han salido de esta situación en las últimas semanas; y en estos días hemos comprobado también cómo están haciendo lo propio a nivel internacional.

Véase el caso de JLO, quien ha abandonado por unas horas sus virales retos en TikTok -¿hay alguien que todavía no haya al menos intentado seguir el ritmo del remix de 'Love don't cost a thing'- para participar en un macroevento solidario llamado 'One World Together at home' organizado por Global citizen junto a otros cantantes como Lady Gaga, Alicia Keys, Celine Dion o Juanes, entre otros.

Unas viejas luces de Navidad que tenía abandonadas en el garaje, unas velas que sobraron de su espectacular actuación en el Halftime Show de la SuperBowl junto a Shakira y, ¡voilá!, atrezzo montado para un improvisado concierto en el jardín de la casa que comparte junto a Alex Rodriguez y sus hijos.

"Intenté para juntar con todo el amor del mundo un agradecimiento a todos los que luchan, trabajan, se sacrifican y hacen su parte. Os quiero, estoy con vosotros y os echo de menos", dice la diva del Bronx en el trocito de su actuación que ha compartido en redes y que ha conmovido a sus seguidores.

Una ocasión para la que Jennifer Lopez, vestida con una falda de tul y una sudadera brillante, no ha querido esta vez interpretar uno de sus temas sino hacer su propia versión de 'People', una de las canciones más famosas de Barbra Streisand. "Este es un humilde agradecimiento a mi ídolo Barbra Streisand por inspirarme siempre en los mejores y más difíciles momentos", ha dicho la cantante y actriz de origen puertoriqueño, quien asegura que en este tiempo convulso por lo que está sucediendo con el coronavirus se ha dado cuenta de "cuánto nos necesitamos todos".