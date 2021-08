Reese Witherspoon se convierte en la actriz más rica del mundo

La actriz vende manos de la mitad de su productora Hello Sunshine por 760 millones de euros. Fundada en 2016 por la propia actriz, Hello Sunshine se ha convertido en una marca reconocida reconocida por la revista TIME como una de las 100 más influyentes del mundo.

Paola Lei | Woman.es

El mito de la rubia tonta que la propia Reese Witherspoon alimentó en sus primeras películas acaba de caer estrepitosamente. La joven actriz de Nueva Orleans, recordada por sus personajes de chica inocente, la típica girl next door acaba de convertirse a los 45 años en la actriz más rica del mundo después de vender su productora, Hello Sunshine por 900 millones de dólares (760 millones de euros).

La actriz fundó la productora que acaba de hacerla millonaria en 2016, harta de no encontrar buenos guiones escritos para mujeres. De la factoría han salido taquillazos como la segunda temporada de Big Littles Lies (la primera la grabó con su anterior productora Pacific Stándar) o Little Fires Everywhere.

Con la venta Reese ha ganado 120 millones de dólares netos (100 millones de euros) que la convierten, según la revista Forbes en la actriz más rica del mundo con una fortuna de 400 millones de dólares (340 millones de euros).

2021 está siendo un año redondo para la actriz. Se cumplen 30 años de sus inicios en el cine, y 20 del personaje que la hizo famosa, Elle Woods en Una rubia muy legal. También se cumplen 15 de que ganara su primer Oscar por En la cuerda floja, y cinco de que fundara Hello Sunshine, la empresa que creó para hacer básicamente lo que le diera la gana, y que se ha convertido en una marca peculiar en el mundillo de los contenidos audiovisuales, (entre sus peculiaridades está contar con 70 empleadas). Hello Sunshine está considerada por la revista TIME como una de las 100 marcas más influyentes del mundo.

De las maquinaria creativa de Hello Sunshine salen series, películas, contenidos infantiles, programas de televisión y podcasts. Entre las creaciones con más éxito está su club de lectura, una idea nacida de la afición literaria de la actriz.

El club tiene más de dos millones de seguidores en Instagram y va por la 54 edición. Todos los libros han sido escogidos por ella y siempre están escritos o protagonizados por mujeres. De su club de lectura 30 libros han entrado en la lista de best seller del diario The New York Times.

Además de la lectura, otra de sus obsesiones es crear trabajo para mujeres de todo tipo y condición. Darles papeles y contratar a las asiáticas, las negras, las latinas, las lesbianas. “Quiero que muchas mujeres ganen mucho dinero”, ha dicho la actriz.

Los compradores son dos antiguos ejecutivos de Disney y de TikTok, Kevin Mayer y Tom Staggs, interesados en aliarse con una marca que, además de crear guiones basados en libros femeninos de ficción también crea programas de entretenimiento para niños y adultos. La actriz mantendrá al menos el 18% de las acciones.