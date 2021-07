La actriz de 24 años que dobla a Lola Bunny en la versión original de Space Jam ha opinado sobre la nueva apariencia de Lola Bunny y la polémica que se generó al respecto.

María Viéitez

La nueva película de Warner Bros, 'Space Jam: A New Legacy' está rodeada de polémica. La última controversia tuvo que ver con el doblaje de la película en español, concretamente, con el descontento generado cuando la productora anunció que sería la cantante Lola Índigo quien pondría voz a Lola Bunny. La noticia generó abundantes opiniones negativas que cuestionaban las dotes de la primera expulsada de 'OT' ('Operación Triunfo') como dobladora y señalaban que son los profesionales del doblaje los que deberían ser contratados para realizar este trabajo.

Lola Índigo ya pidió disculpas y trató de zanjar la polémica anunciando que donaría el dinero que ganase con este proyecto a las asociaciones Elca (Unidad Multidisciplinar de los Trastornos de la Conducta Alimentaria) y ADANER (Asociación en Defensa de la atención a la Anorexia Nerviosa y Bulimia de Granada). Pero además de esta, han surgido otra controversia entorno a la película y también tiene que ver también con Lola Bunny, esta vez con un descontento generalizado con su nueva apariencia. Zendaya, la actriz que dará voz al personaje en la versión original, ha opinado al respecto.

En una entrevista para ‘Entertainment Weekly’, la actriz expresó su gratitud por habérsele concedido la oportunidad de participar en la producción de Warner Bros, pero confesó que no se esperaba la polémica generada únicamente por el ‘rediseño’ del personaje. "Definitivamente sé que la queremos, pero no sabía que iba a ser un foco de atención tan grande como lo ha sido", explicó Zendaya.

El problema para algunos reside en que en la versión de ‘Space Jam’ de 1996, Lola viste un ‘crop top’ y unos ‘shorts’, mientras que, en esta última versión, el personaje viste un uniforme de baloncesto más similar que el que utilizan sus compañeros masculinos. Aunque no imaginaba que pasase, la actriz de 24 años sí dijo que "entendía" el desagrado ya que es un personaje "muy querido". Lola ha sido "especial para mucha gente en su infancia y han podido crecer con ella, así que entiendo esa sensación de protección", pero "yo estoy aquí solo para ofrecer mi servicio", añadió Zendaya entre risas.

"Creo que en esta 'reimaginaciónr de quién es ella, se inclina un poco más hacia eso, el hecho de que tiene estas habilidades y es una MVP ['Most Valuable Player', personaje más valioso en español]", explicó Zendaya. Lola Bunny "acaba siendo un miembro crucial del equipo y realmente los mantiene [a os jugadores] unidos. Cuando están en sus momentos de locura, ella los trae de vuelta a todos".

El director de la película, Malcolm d. Lee, de 51 años, explicó también en una entrevista que querían que el personaje de Lola Bunny fuese un personaje "femenina sin ser cosificado". "Escucha, entiendo que la gente no quiera que las cosas cambien, pero creo que necesitábamos cierta evolución con ella, no cosificándola, sino haciéndola fuerte y aun así femenina", añadió. Lee concluyó haciendo un alegato para responder a todos aquellos que se preguntaban si Lola Bunny no podía ser un personaje fuerte y, aun así, mantener el aspecto que tenía en la versión de 1996. El director, de forma contundente, dijo que "estamos hablando de un conejo de dibujos animados, ¡no de mujeres!".