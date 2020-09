El poema que confirmaría que el bebé de Gigi Hadid y Zayn Malik ya ha nacido

Está claro que la noticia del embarazo de Gigi Hadid en pleno confinamiento dejó a sus fans como locos. Aunque la relación que mantiene con el cantante Zayn Malik va viento en popa a toda vela, nadie esperaba que la pareja se lanzase a aumentar la familia y aunque al principio ambos se mostraron muy herméticos, lo cierto es que poco a poco la modelo se ha ido sincerando un poquito más sobre su experiencia como futura mamá.

-Gigi Hadid posa embarazada por primera vez en Instagram.

-Gigi Hadid está siendo muy hermética con todo lo que tiene que ver con su embarazo pero ha contado por qué no dice ni 'mu' sobre su bombo.

-El estilo de Gigi Hadid para lucir por primera vez su tripita de embarazada.

De hecho, recientemente posaba luciendo barriguita en su cuenta de Instagram y ahora los fans de la top se han llevado las manos a la cabeza porque creen que el primer bebé (no se sabe el sexo todavía) de Gigi y Zayn ya ha venido a este mundo. Vaya, que la modelo habría dado a luz ya. ¿Y por qué estas sospechas? Porque el padre de la modelo, Mohamed Hadid, subió un poema que había escrito para su nieto/nieta y lo borró horas más tarde al ver el revuelo generado.

"Hola mi pequeño nieto (o nieta, no sabemos). Soy yo, mi corazón está todo lo contento que podría estar. Te deseo el sol y la luna, te deseo que seas feliz. Que sepas que el abuelo está aquí siempre. Haré cualquier cosa por ti, cualquier cosa, cariño. Cuando supe que estabas en camino, sonreí y una lágrima cayó, lloré porque sabía que mi corazón te pertenecería siempre", escribió.

Gigi's father Mohamed Hadid posted this on Instagram 🥺♥️ sweetest letter ever. I'm not crying you are 😭 pic.twitter.com/A2UnA061jS