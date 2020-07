Hasta ahora, la modelo habría preferido evitar las fotografías.

Clara Hernández | Woman.es

Gigi Hadid está pletórica. Este miércoles, y para deleite de sus fans, la modelo se asomaba por primera vez de cuerpo entero en sus redes, todo un acontecimiento teniendo en cuenta que desde que se confirmó su embarazo, a finales de abril, Gigi ha eludido este tipo de imágenes e, incluso, ha desarrollado toda una técnica para hacer directos en Instagram sin que se le note la tripita.

Lo ha hecho para anunciar a través de varios 'stories' la publicación de un nuevo número de la revista 'Gigi Journal', una publicación para la que la modelo ha ejercido como editora y directora de arte y que, en esta ocasión, reúne trabajos artísticos y textos inspirados por el movimiento Black Lives Matter.

Pero, también, Gigi ha aprovechado la ocasión para mostrarse al natural, con melena suelta y ataviada con un pijama de dos piezas con mangas y pantalones cortos, y estampado de tipo ajedrez en cuadros blancos y verdes, el cual, ha asegurado, es lo único que se pone estos días de vacaciones porque es comodísimo y amplio y puede dejar abiertos algunos botones si lo necesita por su tripita. "Y esto no es un patrocinio", aseguraba a la cámara antes de mostrarnos su modelo firmado por la marca Holiday de Emma Mulholland, que actualmente está disponible en su web oficial por 225 dólares australianos (unos 138 euros).

A punto de empezar la recta final de su embarazo (al parecer, saldrá de cuentas en otoño), la modelo ha prescindido durante su último vídeo en directo de colocar el móvil en el ángulo con el que, hasta ahora, disimulaba los cambios de su cuerpo, así que ha dejado a sus seguidores apreciar los avances de su embarazo, que ya son notorios.

De hecho, en un momento de su emisión no duda en mostrar claramente su tripa al aire y ponerse de lado para que sus seguidores puedan observar que todo va viento en popa. "Oh, Dios mío", repite en varias ocasiones la modelo, que parece impresionada con su tripita, como si no se lo creyera y, a la vez, emocionada y sonriente.

Por supuesto, el look prenatal de la modelo vuela y sus redes se han llenado de likes.