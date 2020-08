Ona Carbonell ya ha sido madre y este es el original nombre que le ha puesto a su hijo

Es el primer hijo de la exdeportista.

Ona Carbonell ya es mamá. Lo más importante, ella y su pequeño están en perfecto estado de salud. No tan importante, pero muy llamativo e incluso noticiable es el nombre que le ha puesto a su primer hijo, que ha llegado al mundo en el hospital Can Rutí de Badalona.

Tal y como ha confirmado la medallista olímpica, el nombre que ella y su pareja, el también exdeportista Pablo Ibáñez, han escogido para su primer hijo no puede ser más sencillo y original al mismo tiempo, y sobre todo no puede tener un vínculo más potente con el universo de la mamá. Ese nombre es Kai, el término que los hawaianos utilizan de forma habitual para referirse al mar.

En tiempos de nombres cuanto menos peculiares, este nos ha enamorado a primera vista. ¡Lo tiene todo!

"Bienvenido al mundo Kai ❤". Así ha empezado la catalana el mensaje con el que ha anunciado el nacimiento de su bebé a través de Instagram, donde ha dado las gracias a todo el personal sanitario que le ha acompañado durante todo el proceso: "Quiero agradecer enormemente el cariño, profesionalidad y gran trabajo al hospital Can Ruti de Badalona donde he dado a luz a mi primer hijo y a la clínica Riera Bartra, mi ginecóloga y su equipo de toda la vida que me ha acompañado en este bonito viaje. Nos hemos sentido muy cuidados en todo momento. Muchas gracias a todos por vuestro apoyo, especialmente a la familia".

Kai es el primer hijo tanto de Ona como de Pablo, que se conocieron hace más de una década en el CAR de Sant Cugat, centro de alto rendimiento en el que ambos entrenaban a menudo en sus respectivas disciplinas deportivas -natación sincronizada y gimnasia, respectivamente-, y se dejaron ver en público por primera vez como pareja en el año 2016, en la alfombra roja de una gala solidaria organizada con motivo del Día Mundial de la Infancia.

En octubre del año pasado, Carbonell, que tiene 30 años, anunció que dejaba temporalmente la piscina, pero no sería de extrañar que decida retomar su carrera para afrontar un tramo final de la misma en la que tendría una dificultad extra muy importante, como ya han visibilizado nombres como Serena Williams que tratan de conciliar el deporte de élite y la maternidad, pero al mismo tiempo una energía especial gracias a Kai.

¡Enhorabuena a los papás y bienvenido, Kai!