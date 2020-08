María Pombo se enfrenta a sus temores antes de volver al ginecólogo en su 18 semana de embarazo

Está deseando ver a Martín.

Aunque este verano es de lo más diferente para todos, eso no le ha impedido a María Pombo viajar. En los últimos días ha estado en Cantabria, Ibiza y ahora en Mallorca en familia, ahora, a la vuelta, y tal y como hace desde que comunicó a sus seguidores que está embarazada, ha contado cómo está evolucionando su embarazo en sus stories de Instagram y los temores a los que se enfrenta antes de ir al ginecólogo.

Durante los primeras semanas, confesó que sufría náuseas y, ahora, cuando creía que se había librado de ellas ha aparecido los ardores de estómago. "Durante el día estoy perfecta, pero llega la hora de cenar y es cuando empieza un ardor que es horrible... Pero bueno, que todo sea eso", les ha contado a sus seguidores, que incluso se han animado a darle algún que otro consejo para aliviar su malestar.

A sus 18 semanas de embarazo, la influencer no puede estar más ilusionada con la llegada del pequeño Martín y, aunque algunas las consecuencias del embarazo sean incómodas, al final le tranquilizan porque eso significa que su bebé está creciendo y que el embarazo sigue su curso. "No sé si os pasa o estoy un poco loca, pero cada vez que tengo un síntoma es como que me quedo tranquila y pienso que si tengo ardor quiere decir que Martín sigue creciendo y que todo está bien. Sin embargo, cuando me encuentro super bien me pongo a pensar en si estará todo bien. Es verdad que yo soy super negativa y siempre me pongo en lo peor... Como tampoco le siento y no tengo una tripa gigante, no sé... lo estoy pasando demasiado bien este segundo trimestre y llega el ardor y digo: 'Gracias, Martín'”, ha confesado.

Ya de vuelta en Madrid, en breve volverá a visitar al ginecólogo para "ir a ver a Martín" para que les "cuenten novedades", ha apostillado.