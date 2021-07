La actriz Megan Fox reconoce en el programa "Who What Wear" el motivo por el que definitivamente decidió dejar el alcohol.

Irene Díaz

La actriz Megan Fox, que nos robó el aliento con el vestido elástico y superceñido más elegante, ha sorprendido con unas declaraciones que hacen que nuestra mirada retroceda al pasado y nos haga recordar algo que, finalmente, encaja. Ella ha explicado que dejó de beber alcohol hace años por algo muy vergonzoso que sucedió en los Globos de Oro 2009. ¿Lo recuerdas?

Hay momentos de alfombra roja que no se olvidan. Los Globos de Oro 2009 dejaron para el recuerdo a una Megan Fox irreconocible y puede que ni ella misma recuerde mucho de aquel día. La actriz pisó la alfombra roja con alguna copa de más y, su actitud ante las cámaras y declaraciones reconoce que le provocaron algún que otro problema.

En su paso por el programa "Who What Wear", Megan Fox declaró una de las razones por la que dejó definitivamente de beber alcohol. En la entrevista repasó 'momentazos' de alfombra roja, muchos desconocidos porque suceden tras las cámaras, y otros anécdotas que quedarán para el recuerdo. ¿Entre ellos? Aunque descubrimos, entre muchas otras cosas, que no es muy fan del pelo recogido, hemos de reconocer que nos llamó la atención un anécdota que sucedido en los Globos de Oro 2009 y fue el detonante de su nula relación con el alcohol.

¿Recuerdas aquella 66 edición de los Globos de Oro? Ella explicó que en ese evento suelen poner grandes botellas de champán sobre una mesa y ese año perdió la cuenta de las copas que consumió. Esto provocó que su carácter y palabras se tornaran un tanto agresivas y reconoció decir cosas en la alfombra roja que no debería."Por ese motivo no bebo", reconoció la actriz.

Sus palabras y actitud fueron muy comentadas por los medios, y fue ella misma la que reconoció que, por culpa de su descontrol con el alcohol, aquella noche se metió en problemas. Y que días después seguía hablándose del tema.

La estrella, que hace unos meses en los Billboard Music Awards nos dejó sin palabras con un vestido salvaje que provocó más de un desmayo, se mostró en la entrevista muy sincera y, además de reconocer sus errores y la vergonzosa razón por la que cortó con el alcohol, demostró una gran madurez.