La actriz de 'Transformers' vuelve a demostrarnos que lo sexy no tiene por qué estar reñido con lo elegante, y hace arder las redes.

Clara Hernández

Meghan Fox ha vuelto a dejarnos sin respiración con un look que ha inspirado miles de 'likes', comentarios y suspiros en las redes. Y que nos ha hecho fijar la vista en los vestidos 'bodycon', esos modelos elásticos y supersensuales que se ciñen como un guante al cuerpo (y cuyo nombre en inglés viene del término 'body conscious' porque son prendas que revelan con claridad la silueta).

Tras provocar desmayos con su traje (salvaje) de Mugler en los Billboard Music Awards, ahora la actriz ha elegido una de estas prendas ('bodycon dress') para deslumbrar en el plató de 'Jimmy Kimmel Live', en Los Ángeles, así como para, después, hacer lo mismo en una cena romántica con su novio, Machine Gun Kelly.

El haber logrado acertar con el mismo look en dos planes muy distintos tiene explicación: el vestido es una versión muy elegante de aire vintage que incluso puede servir de look de invitada con su largo por la rodilla, manga larga con hombreras, un sobrio color gris oscuro y un poderoso escote de tipo corsé que parecía estar separado de las mangas por un original corte. Es sexy y sofisticado a la vez.

¿Crees que este tipo de vestidos solo son aptos para figuras imponentes como la de Megan Fox? No es del todo correcto, aunque siempre hay que encontrar el modelo que más nos favorezca. El hecho de que se trate, en este caso, de un vestido muy estructurado favorece mucho la figura; incluso, algunas de estas prendas, que marcan cintura y caderas, tienen un poderoso efecto modelador que nos permiten lucir curvas, pero solo las que deseamos.

Aunque nada sería igual en el look de Megan, ni nos habría gustado tanto, si no es por el accesorio con el que lo ha acompañado. Se trata de unas espectaculares sandalias minimalistas de tacón altísimo y anudadas en el tobillo con varias vueltas en color gris plata de la marca Femme, de Los Ángeles. Es el modelo 'Luce Minimale' y tienen un precio de 189 dólares (159,15 euros).

La melena suelta larguísima con raya al medio que cae en cascada sobre los hombros y un maquillaje de labios rojos y mirada delineada en negro, así como una manicura en este último color han puesto el broche a este look tan inspirador.

Durante la entrevista en el programa de Jimmy Kimmel, además de revelar cómo combinaba la ropa (una de las preguntas que le formularon), Megan citó a su hijo, Noah, de 8 años, a quien hace unos días se refería en una entrevista por el 'bullying' que sufría. Al parecer, el gusto de Noah por querer llevar vestidos de vez en cuando no era del todo comprendido por sus compañeros de clase, pese a acudir a una escuela "muy liberal, hippy" de California.

"No quiero que él nunca tenga que leer esa basura porque la escucha de los niños pequeños por su cuenta en la escuela, que le dicen que los niños no usan vestidos (...). Incluso allí (por su escuela) él tiene a niños que le dicen no se pueden llevar vestidos ni ir de rosa", concluyó visiblemente afectada.

El pasado mes de junio, coincidiendo con el Día del Orgullo, Megan mostró su apoyo al colectivo LGBTQIA con una manicura arcoíris.

