Cuando a María Pombo le diagnosticaron esclerosis múltiple, lejos de amedrentarse, la influencer sacó fuerzas de debajo de las piedras. Muy positiva, Pombo comentó a sus seguidores que tenía un buen puñado de razones para sonreír, entre ellas, el ser madre, un anuncio que hizo hace apenas unas semanas. En el primer trimestre de su embarazo, María Pombo ya ha empezado con el tratamiento para su enfermedad, que también padece su madre y conoce muy de cerca, y así lo ha contado. Sin trampa ni cartón, María Pombo se ha mostrado relajada y muy optimista.

"Estoy muy contenta. Creía que me iba a doler muchísimo, iba atacada. Encima, el aparato con el que me tengo que poner la medicación es gigante, pero luego la aguja es muy finita, no es nada, así que ni me he enterado", ha contado a sus seguidores en Instagram.

"Yo soy bastante exagerada con los dolores, así que estoy feliz. Me lo tengo que poner cada quince días. Puedo ponérmela en el brazo o en la tripa, pero esta vez me lo he puesto en la pierna, que es donde me lo han recomendado por el embarazo", ha relatado.

Además ha aprovechado para mandar un mensaje de calma. “Me da la sensación, leyendo vuestros mensajes, de que hay mucho desconocimiento y que genera mucho respeto esta enfermedad. Escuchamos casos muy graves, lo raro es encontrar los casos de esa gente de la que estamos rodeados que conviven perfectamente sin que se les vea [la enfermedad] y que deciden no contarlo", remarcó.

Hace menos de un mes que contó que sufría esclerosis múltiple. “No han ido como yo esperaba siendo positiva, pero en realidad sí que me lo esperaba... Efectivamente tengo esclerosis múltiple", contó en unos vídeos que colgó en sus stories de Instagram. Antes de que sus casi millón y medio de seguidores le preguntaran si era compatible el tratamiento con el embarazo, María Pombo se ha adelantado y ha explicado cómo se enfrentará a esta enfermedad. "Es compatible con el bebé, no le hace daño, y ya cuando dé a luz verán cuál es el mejor tratamiento, porque estando embarazada no hay tantas opciones".