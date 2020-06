María Pombo confirma que padece esclerosis múltiple con un mensaje cargado de optimismo

“No han ido como yo esperaba siendo positiva, pero en realidad sí que me lo esperaba... ", le ha dicho a sus seguidores.

Hace unas semana, María Pombo se abrió en canal con sus seguidores de Instagram. Tras varios días prácticamente desaparecida de las redes sociales, sus seguidores habían empezado a sospechar que algo le ocurría, como finalmente acabó ocurriendo. "Tengo mielitis, que es inflamación de médula, y las esclerosis múltiples suelen empezar por ahí. No tengo el diagnóstico al cien por cien, aún faltan unas semanas", contó entonces. Ahora, solo unos días después de anunciar que está embarazada de su primer hijo, junto a su marido Pablo Castellano, ha confirmado que padece esclerosis múltiple, una enfermedad que también padece su madre, Teresa Ribó.

“No han ido como yo esperaba siendo positiva, pero en realidad sí que me lo esperaba... Efectivamente tengo esclerosis múltiple", ha contado en unos vídeos que ha colgado en sus stories de Instagram. Antes de que sus casi millón y medio de seguidores le preguntaran si era compatible el tratamiento con el embarazo, María Pombo se ha adelantado y ha explicado cómo se enfrentará a esta enfermedad. "Es compatible con el bebé, no le hace daño, y ya cuando dé a luz verán cuál es el mejor tratamiento, porque estando embarazada no hay tantas opciones".

Según tienen previsto los médicos, será en unos meses cuando cambien las cosas. "En seis o siete meses veremos otras opciones mejores para mí", ha añadido. La influencer tiene una actitud muy positiva y, como contó hace unas semanas, conoce bien la enfermedad y está con fuerza. "Como dije, a veces las ilusiones ganan al peso de las piedras, con lo cual la ilusión que tenemos ahora gana por goleada. Poco más... simplemente quería manteneros informaros. En cuanto me encuentre un poquito mejor, ya vuelvo a tope", remarcó refiriéndose al bebé que espera.

María Pombo también ha dado algunos detalles de cómo está llevando el embarazo. Como todas las gestantes, en este primer trimestre (está exactamente de 12 semanas) tiene náuseas y mucho sueño.