La sincera confesión de Malú sobre su embarazo en plena recta final durante el confinamiento

"Tengo muchas ganas de comer y llorar".

Mientras algunas celebrities se dejan ver un poco aprovechando que tienen perro, como es el caso de Olivia Palermo o Ana de Armas en Estados Unidos, otras muchas tratan de sobrellevar lo mejor posible el confinamiento dentro de sus casas. Una de las últimas en explicar cómo lleva esta situación excepcional es Malú, que ha hecho un directo con sus seguidores en Instagram en el que ha contado, entre otras cosas, cómo está llevando su embarazo encerrada en casa. Seguro que si estás en este momento en estado de gestación vas a empatizar de lleno con lo que ha confesado la artista...

"Estoy cada vez más gorda, con barrigón, hay días que me cuesta un poco más, te das cuenta de que respirar te cuesta, pero estoy encantada y está siendo muy fácil", ha respondido a una de sus fans. Pero hay cara B en la respuesta, y es que no todo es tan fácil como parece esto de no poder salir de casa, y menos si estás embarazada: "En vez de confinados estamos confitados, porque yo tengo muchas ganas de comer y de llorar, ¡tengo las hormonas...!", ha reconocido Malú. Si nos dan ganas de estas dos cosas a muchas que no estamos embarazadas, como para que no os pase a vosotras. ¿No os parece a ratos que la nevera reclame tu atención cada cinco minutos, como si hablara?

Afortunadamente, la madrileña, que celebró ya aislada en casa hace unos días sus 38 primaveras, ha explicado que, en cuanto a sensaciones y estado físico, se encuentra perfectamente: "El embarazo va muy bien. Desde el principio ha sido fácil, he tenido mucha suerte porque afortunadamente no ha sido de vomitar, sino genial. Todo me ha sentado bien. Menos mal porque en el confinamiento se come mucho".

Lo que más hecha de menos la cantante, como nos pasa a la mayoría, es no poder salir a pasear, actividad que es todavía más importante cuando estás en la última fase de un embarazo. "Antes paseaba mucho y en este momento lo necesito y lo echo mucho de menos. Las embarazadas estamos con esa necesidad de estirar y andar", ha respondido Malú a otra de las preguntas que le han enviado sus followers.

A cambio, ya que se está cuidando especialmente de no salir para nada a la calle para evitar riesgos innecesarios, ha reconocido cuál está siendo su pasatiempo favorito durante el confinamiento: "Me ha dado por limpiar y bailar con mi sobrino".

Mucho ánimo desde la redacción de Woman para todas esas mujeres embarazadas que, como Malú, están pasando este momento tan complicado sin poder estirar las piernas en la calle. ¡Todo va a salir bien!