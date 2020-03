La actriz combina dos de las tendencias de primavera para conseguir un look cómodo y bontio.

Hace semanas que Ana de Armas y Ben Affleck ya no esconden su amor, es más se dedican a pasearlo por las calles de Los Ángeles. Incluso se dice que la pareja ya vive junta, pues con la crisis del coronavirus la actriz ha paralizado la búsqueda de su hogar en Hollywood y ha decidido, al menos por el momento mudarse con Affleck. Como en California el aislamiento aún no es total, los enamorados suelen dar pequeños paseos junto a Elivis, el perro de la cubana, y ha sido en una de estas caminatas diarias que la hemos visto con una de las tendencias de esta primavera: unos pantalones culotte blancos y un jersey de punto a modo de blusa, el street style perfecto para cualquier momento del día.

Vamos a comenzar a analizar su look por nuestra prenda favorita: los culotte. Se trata de un pantalón de campana y cintura alta, muy años setenta, que logran disimular la tripa y alargar las piernas. Como ya lo hemos dicho en varias ocasiones este tipo de silueta realza la figura gracias a la anchura de sus piernas mientras que en la zona de la cintura suelen ser más estrechos y de tiro alto, estilizando la figura.

Y el jersey tipo cárdigan con el que combinó su look no se queda atrás. Al tratarse de un pantalón blanco es fácil mezclarlo con otros colores. Pero los tonos tierra que escogió nos parece más que ideal. La manga corta y cintura 'cropped' le dan ese toque clásico y elegante a su 'outfit'. Y como ya lo hemos venido viendo desde hace temporadas atrás, qué mejor que un par zapatillas blancas para coronar su look. Además, la actriz ya nos ha dejado claro que siempre son su primera opción a la hora de escoger un calzado cómodo, como cuando las combinó con el vestido primaveral de lunares.

Recordamos uno de sus primeros paseos románticos, fue en Costa Rica y Affleck, ex marido de Jennifer Garner y padre de tres hijos, lucía entonces un bañador negro con una camiseta azul, mientras que Ana de Armas, nominada a los Globo de Oro y nueva chica Bond, ex mujer de Marc Clotet, llevaba un precioso vestido de ganchillo de la firma Cult Gaia.