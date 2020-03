Madonna cambia la letra de su tema 'Vogue' para animarnos durante la cuarentena

Así, sí.

CARMEN RAYA | WOMAN.ES

Lo sabemos, no hace falta que nos lo digas. Estás a punto de subirte por las paredes debido a la cuarentena. Y te entendemos, en serio. Pero este es un momento para intentar cuidarnos, mimarnos, conectar de manera digital con los demás y salir reforzados de una situación que se parece más bien a un guion de Hollywood que a la vida real. Aunque sí, es muy real. Sin embargo, hemos de decir que las redes sociales nos están ayudando mucho a seguir en contacto con nuestros seres queridos y familiares y también a divertirnos gracias a muchas celebrities que nos están haciendo el encierro mucho más llevadero.

Laura Escanes con sus entrenamientos, Cristina Pedroche con sus recetas sanas y fáciles de hacer, Edurne con su #duchachallenge... ¡Si es que esto es un no parar de diversión! Hay que ser positivas, amigas. Pero no solo los famosos patrios lo están dando todo desde sus casas para hacernos el aislamiento más ameno, los que viven fuera de nuestras fronteras también. Y mira, tenemos que decir que la nueva versión que Madonna ha hecho de su canción 'Vogue' nos ha alegrado el día.

"Come on, go, let's got eat some fried fish... come on, vogue, I mean go... 'cause there's no more pasta, oh no, we're gonna eat some fried fish, yeah!", canta cepillo en mano en un vídeo en el que podemos ver su cuarto de baño.

"Sé creativo", dice Madonna en uno de sus hashtags. Y sí, queridas, es momento de ser creativas y de hacer todas aquellas cosas que quizá, por falta de tiempo, nunca habíamos hecho. Y si te da por cantar en el baño y cambiarle la letra a una canción, ¡bienvenido sea!