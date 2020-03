Prepara la toalla y la bañera porque Edurne ha iniciado el challenge más divertido

¡Al agua, amigas!

CARMEN RAYA | WOMAN.ES

Ya lo dijo hace unos días Paco León: aunque nos quedemos en casa, no debemos descuidar nuestra higiene personal. Porque claro, con esto de estar todo el día encerrados en nuestro dulce hogar pues hay veces que decidimos posponer el momento ducha y claro, mal amigas, mal. De ahí que Edurne haya creado su propio challengue y mira, nos ha encantado.

"Bueno... tanto challenge, tanto papel higiénico... Me he venido arriba y he creado mi propio challenge!!😬😂 Hay que divertirse con cada cosa que se hace en casa, así que fuera aburrimiento!! Quiero ver vuestros vídeos recién salidos de la ducha y dándolo todo con la canción que más os motive!!!! #DuchaChallenge, ha escrito junto a un divertidísimo vídeo.

Y es que hay que intentar mantenernos sanos y activos y tener una mentalidad positiva. Algo que ha explicado bastante bien Paris Jackson al ser preguntada por toda esta situación de aislamiento por el coronavirus.

"Los humanos somos seres sociales por naturaleza, así que esto que está pasando va a ponernos en una situación muy complicada. Somos criaturas que estamos en contacto físico los unos con los otros continuamente, interactuamos entre nosotros, estamos hablando constantemente...", comenzaba.

"Pero lo verdaderamente importante aquí es no perder las conexiones emocionales. Podemos estar separados físicamente, pero mental y emocionalmente podemos seguir conectados gracias a las redes sociales. Este es el mejor momento para demostrarnos a nosotros mismos que sabemos hacer un buen uso de Internet y de todas las aplicaciones de las que disponemos a nuestro alcance", sentenciaba.

Un discurso con el que no podemos estar más de acuerdo, ya que si antes pasábamos horas mirando nuestras pantallas y 'cotilleando', ahora es momento de utilizar esas mismas herramientas para mantener el contacto, sobre todo con todos aquellos que están pasando esta cuarentena solos en sus casas.