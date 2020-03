La receta sana y deliciosa de Cristina Pedroche que tú también puedes cocinar en casa

Manos a la obra, amigas.

Lo sabemos. Te está costando muchísimo dejar de comer alimentos no muy saludables durante esta cuarentena. Y sí, es totalmente normal. Los nervios de la situación y el aislamiento hacen que nos decantemos mucho más por comidas y cenas que no son las mejores en cuanto a llevar un estilo de vida sano y saludable. Sin embargo, todos tranquilos porque Cristina Pedroche y 'maridi' se ha propuesto enseñarnos lo bien que comen y, ya de paso, demostrarnos que su menú no es que sea mu difícil de copiar.

Lenguado con salsa de mantequilla tostada y limón. Esta ha sido la comida que se han marcado Cristina Pedroche y David Muñoz y que nos ha puesto la miel en los labios porque tiene una pinta maravillosa. Así que hemos decidido que os vamos a decir la receta por si la queréis hacer en casa. Y oye, que si la salsa de mantequilla no os sale tostada y se os quema un poquito pues nada, que tampoco hay que salirse a la primera.

Y ojito porque hemos encontrado la receta en 'Cookpad' y no es para nada complicada y los ingredientes que necesitas también son muy básicos.

4 filetes de lenguado

zumo de limón

aceite de olvia

vino blanco

sal

nata líquida para cocinar

3 cucharadas de mantequilla

perejil picado

pimienta negra

Y ahora, comenzamos a cocinar, tal y como nos explican en los web de 'cookpad'.

Paso 1

"Maceramos durante media hora los filetes de lenguado en zumo de limón. En una sartén ponemos un chorro de aceite de oliva, le echamos el pescado, salpimentamos a gusto y le echamos el perejil picado por encima, sofreímos los dos lados; cuando esté le echamos el vino, tapar hasta que reduzca".

Paso 2

"En un cazo ponemos a calentar la nata y la mantequilla, con una pizca de sal, cuando el vino se haya reducido verter esta crema por encima, dar unos hervores a ambos lados del pescado para que coja sabor. Servir".

¡Que aproveche!