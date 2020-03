La rutina fitness, fácil y divertida, de Laura Escanes que no precisa ningún tipo de material profesional

¡A mover el 'body'!

CARMEN RAYA | WOMAN.ES

Si algo no hay que olvidar durante este tiempo de cuarentena que estamos viviendo es que tenemos que mantenernos activas todo lo que podamos. Que bueno, que tampoco se trata de hacer ahora todo lo que no hemos hecho en meses anteriores, pero no viene mal estirar un poco, dar un par de saltos, unos cuantos abdominales... Pero claro, ¿cómo hacerlo desde casa? Acostumbradas a ir al gimnasio, nos pensamos que desde casa será misión imposible, pero no.

Gracias a muchas celebrities y a las redes sociales, nos estamos dando cuenta de que hacer ejercicio desde nuestros hogares no es tan difícil como parece. Y si no que se lo digan a Laura Escanes quien se ha montado una rutina fitness rápida en casa ¡sin material profesional! Efectivamente, lo único que necesitas es tu cuerpo, dos botellas de agua de dos litros y una esterilla. Pero vaya, que si no tienes pues en el suelo o pones una toalla. ¡Será por soluciones!

"A MOVER EL CULETE 🍑 Espero que esta rutina rápida os motive para quemar los bizcochos que nos estamos zampando 😂 Mi @crysdyaz me ha mandado rutinas para hacer estos días en casa SIN MATERIAL y para mantenernos activos y quería compartirla con vosotros! Podéis adaptar los tiempos y repeticiones a vuestro nivel 👏🏼 Cualquier consulta podéis hablar con el equipo de @crysdyaz que además están haciendo entreno y directos estos días 😜 A tope y ánimo ❤️ Atención! No soy profesional y tengo que mejorar muchas cosas pero compartiendo este vídeo espero animaros a hacer deporte en casa estos días. No seáis muy duros conmigo 😅🙏🏼", escribía junto a esta rutina de cinco minutos de duración.

Una rutina que, aunque parece sencilla, te va a hacer sudar la gota gorda. Pero piensa que son solo 5 minutos de tu tiempo y que, sobre todo, esto te ayudará a que tu mente no se suba por las paredes. ¡Ánimo!