Julia Otero desvela que le han diagnosticado un cáncer

"He aprendido a pronunciar la palabra cáncer en primera persona", ha declarado.

Cristina Delfín

Tras una semana de ausencia de su programa, 'Julia en la onda', de Ondacero, Julia Otero se ha asomado de nuevo a su emisora para informar de que padece cáncer y que se ausentará un tiempo del trabajo para someterse a un tratamiento oncológico.

"El martes pasado, en un control rutinario, de esos que todos tenemos que hacer cuando toca, llegó la sorpresa. En un rinconcito aparecieron unos centímetros de células egoístas, como las llama mi querido doctor López Otín, esas que no procuran el bien común", ha explicado, antes de mostrar fortaleza ante una enfermedad que, sin embargo, admitió que "da miedo". "La palabra cáncer da miedo pero estoy aprendiendo a pronunciarla en primera persona desde hace seis días", ha afirmado.

"No es fácil pero ahí estamos. La de veces que me habréis escuchado decir por la radio que a las cosas hay que llamarlas por su nombre. Bueno, pues me estoy aplicando el cuento estos días (...). Voy a estar un tiempo fuera de combate, unos meses, aunque mi oncólogo me insiste en que me deje de tonterías y entre quimio y quimio, que me dé una vuelta por la radio, y es lo que pienso hacer. Amenazo con hacerlo en cuanto pueda, que espero que sea en poquitos días", ha asegurado, concluyendo su declaración con un agradecimiento a sus jefes de Onda Cero y Atresmedia, así como al equipo de JELO (Julia Otero en la Onda). "No hay día que no reciba de ellos una dosis de mimos y pensamiento positivo".

"Yo ahora voy a ser una oyente más y me gusta mucho lo que hacen (su equipo de JELO), es que ni me echo de menos", ha asegurado, modesta.

"Hay miles de personas que estarán pasando por lo mismo. Algunas, incluso, estarán escuchándome en este preciso instante, que sepáis que ahora sí, ahora sé exactamente, lo que se siente y os digo una cosa: si la ciencia manda un robot a Marta y este llega allí a la hora prevista, ¿cómo no vamos a superar esto?", añadió, emotiva.

Las palabras de Julia han dejado un reguero de mensajes de cariño y ánimo en las redes.

"El cariño y la bondad son el mejor pronóstico y tú tienes el nuestro, Julia", le han enviado los compañeros de La Ventana, repitiendo la frase con la que Julia Otero se ha despedido de sus oyentes.