Jessica Biel es una 'supermamá' y tiene una sabia lección para las futuras madres

La actriz ha sido completamente honesta sobre las dificultades de la maternidad y no tiene problema en aceptar que, aunque ya no sea madre primeriza, tiene que seguir aprendiendo.

María Viéitez

Jessica Biel no se esconde y es lo suficientemente valiente para reconocer que, a pesar de no ser una madre primeriza, todavía tiene mucho que aprender sobre la maternidad. Y es que la actriz ha explicado recientemente que, cuando tuvo a su segundo hijo, Phineas, tuvo que reaprender de nuevo los fundamentos básicos de la maternidad.

La actriz de 39 años ha aparecido en el último episodio de 'Today with Hoda and Jenna', ocasión que ha aprovechado para hablar sobre su experiencia como madre. Biel es madre de dos pequeños junto con su marido, Justin Timberlake: Phineas, de 13 meses y Silas, de 6 años.

"Empecé desde cero, necesité una educación completa de nuevo", explicó Biel. Y continuó: "Recuerdo que decía: '¿Cuándo debe empezar a comer comida de verdad? ¿Qué tipo de crema debo ponerle? ¿Qué tipo de bañera debo usar?' Sentí que se me había olvidado, era amnesia".

Biel confesó que no se esperaba que la experiencia de ser madre por segunda vez le resultaría tan nueva. En su lugar, imaginaba que todo sería mucho más sencillo: "Empecé de cero otra vez, y no me lo esperaba. Pensé: 'Bueno, ahora soy una experta. Ya lo he hecho antes y puedo volver a hacerlo'. Pero no".

Hablando de la nueva vida en casa con dos pequeños, Jessica aprovechó para contar divertidas anécdotas sobre la relación que tienen los pequeños. Entre otras cosas, Biel aseguró que Silas piensa que su hermano pequeño, Phineas, es "divertidísimo".

"Lo encuentra realmente divertido, y el bebé piensa que Silas ha colgado la luna [refiriéndose a que Phineas admira a Silas]. Él, por supuesto, quiere hacer todo lo que hace su hermano mayor y le sigue a todas partes. Es muy bonito. Y Silas es el mejor hermano mayor. Es tan dulce, es un tipo encantador. Tenemos mucha suerte", concluyó.

Eso sí, parece ser que no son todo alegrías en la casa Biel-Timberlake. Al parecer, también hay roces entre los hermanos: "Silas también está empezando a irritarse porque Phineas le arrebata sus juguetes, en esas estamos ahora", dijo Jessica entre risas.

Lo que nos queda claro tras escuchar las palabras de Biel es que la maternidad está llena de alegrías, pero también repleta de dificultades. Y, desde la perspectiva de la actriz, la mejor manera de afrontarla sea o no la primera vez, es estando dispuesta a aprender y disfrutar siempre del proceso. Y no podemos estar más de acuerdo.