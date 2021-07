La modelo polaca recibe críticas constantes sobre la forma en que lleva su maternindad, el claro ejemplo de que apenas hemos avanzado como sociedad desde el caso Britney Spears.

Emily Ratajkowski dio a luz a su primer hijo en marzo y las críticas que la señalaban como madre no se hicieron esperar. Desde que la modelo publicase las primeras imágenes con su bebé y fuese vista en público con él, ha estado recibiendo un aluvión constante de comentarios que enjuician sus dotes como madre y la manera en que está llevando la maternidad.

Justo cuando la sociedad empieza a reflexionar sobre el trato que se le dio a Britney Spears y cuando la mayoría abogamos por su libertad y su derecho a ser quien es, Emily Ratajkowski nos hace reflexionar en tiempo presente sobre el trato que se da a las mujeres todavía hoy. Y es que esos sentimientos de empatía por Spears no parecen estar siendo aplicados a la modelo inglesa, que está recibiendo un trato de similar calado más de una década después.

Emily Ratajkowski ha echado la vista atrás en sus Instagram Stories y ha recordado cómo Britney Spears fue señalada y duramente juzgada como mujer, artista y madre, pero uno de los momentos más duros a los que tuvo que enfrentarse fue el odio que recibió tras conducir en una ocasión con su bebé en su regazo, algo que, según la protagonista explicó, se vio obligada a hacer debido a la presión que estaba recibiendo por parte de los paparazzi. Según la modelo y empresaria, las cosas no han cambiado mucho desde entonces y ella lo vive en sus propias carnes.

Ratajkowksi quiso llamar la atención sobre la hipocresía con la que ahora defendemos a Spears y pedimos su libertad, señalando que, a pesar de que estamos reflexionando y "hablamos de cómo tenemos que 'hacerlo mejor' como sociedad", sus "publicaciones están llenas de comentarios horribles sobre cómo no merezco ser madre".

Uno de los casos que más claramente evidencian esta falta de empatía es una imagen que la modelo británica publicó hace apenas un mes en la que posaba con su bebé en brazos y en la que ambos llevaban bañadores a juego. Los usuarios de la plataforma llenaron el post de comentarios negativos e incluso los medios de comunicación (entre ellos, 'Refinery29') se hicieron eco de "la noticia", situando a Ratajkowski en el ojo del huracán. Incluso el actor, periodista y presentador conservador Piers Morgan se tomó la libertad de criticar públicamente a la modelo dándole su 'consejo personal' sobre cómo coger en brazos a un bebé: "Feliz de darte algunos consejos si los necesitas". Pero no fue esta la única ocasión en la que el británico señalo a Ratajkowski. Lo hizo también en ocasiones anteriores después de que la modelo publicase las fotografías que tomó de su embarazo: "Demi Moore lo hizo hace unos 30 años y desde entonces, cada semana hay otra mujer famosa que dice: “¡Mírame! Estoy desnuda y embarazada... pero respete mi privacidad".

Debido a la marea de críticas, Ratajkowski se vio obligada a borrar definitivamente la publicación. En sus historias de Instagram y a raíz de todo lo ocurrido, escribió: "Qué vergüenza" […] "No me importa si me odiáis u odiáis a los famosos (o simplemente odiáis a las mujeres), pero es increíblemente aterrador convertirse en madre y nadie merece que unos desconocidos le digan que es una mala madre".