Sara Sálamo y María Castro hablan de lactancia materna y conciliación en Instagram

Con motivo de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, las actrices han aprovechado para contar sus respectivas experiencias en la maternidad.

Julia García

Del 1 al 7 de agosto se celebra en más de 170 países la Semana Mundial de la Lactancia Materna, unos días en los que desde la Alianza Mundial para la Acción de Lactancia Materna (WABA) tratan de concienciar sobre ello a través de diferentes iniciativas y que millones de mujeres en todo el mundo aprovechan para contar su experiencia en esta etapa de la maternidad.

Una de las que ha querido mostrar su compromiso con este tema es Sara Sálamo. La actriz, que nunca ha tenido reparos en hablar sobre temas como la caída del pelo tras dar a luz o las luces y sombras del posparto, no ha querido dejar pasar esta oportunidad de enseñar lo complicado que resulta conciliar lactancia y trabajo.

"Este pequeño de aquí, me acompañaba día y noche. Camerinos, hoteles y caravanas, donde esperaba ansioso su teta. Nuestros momentos. Esos instantes de volver a conectar con algo tan poderoso y que nos envolvía en la burbuja del “todo está bien”. Aquí, así, estamos a salvo", empieza relatando la canaria. "Las noches han sido MUY DURAS. Ir a trabajar habiendo dormido dos, tres o cuatro horas porque solo yo puedo alimentarte, me ha puesto a prueba física y psicológicamente cada día de este mes y medio", narra la intérprete en su perfil de Instagram, donde ha compartido dos imágenes con sus seguidores durante el rodaje de su última película.

"No quería elegir, entre ser solo actriz o madre", explica Sara, en un testimonio que nos recuerda al de Ona Carbonell hace unos días, cuando denunció la imposibilidad ante la que se encontraba para poder seguir amamantando a su hijo durante su estancia en Tokyo con motivo de los Juegos Olímpicos.

"Agotada y poderosa a partes iguales"

Ellas no son las únicas que se han manifestado sobre esta cuestión. María Castro, quien también había hablado sobre lo que supuso para ella la cesárea tras el nacimiento de su hija mayor y siempre trata de normalizar aspectos como el de la lactancia materna, ha publicado una instantánea en la que dice se ve "agotada, pero poderosa a partes iguales" porque "eran las 12 y me acababa de levantar. Me había acostado a los 8 am, tras un duro rodaje nocturno, y mientras mi marido probaba la luz de la foto, y Olivia mamaba, yo todavía intentaba adivinar dónde estaba y qué día de la semana era".

"La lactancia materna, elegida libremente, es un poco esta foto. No entiende de horarios, de trabajos, de cansancios… es “el aquí y ahora” más dulce, al igual que duro, que conozco. Lo más animal que he experimentado, junto con crear y traer al mundo, la Magia de la vida", cuenta María Castro en un alegato con el que seguro muchas madres se sentirán identificadas.