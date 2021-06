Isabel Díaz Ayuso se sincera con Bertín Osborne sobre maternidad, la pillada en Ibiza con su novio y los 'fofisanos'

El programa 'Mi casa es la tuya' arranca una nueva temporada con la entrevista más personal de la reelegida presidenta de la Comunidad de Madrid. Estos son algunos de los temas que trataron.

GALA FERNÁNDEZ

Isabel Díaz Ayuso ha sido la primera invitada de la nueva edición de 'Mi casa es la tuya', el programa de entrevistas de Bertín Osborne. El presentador recibió a la reelegida presidenta de la Comunidad de Madrid como "una triunfadora, una política de los pies a la cabeza" pero, como es habitual en este formato, además de hablar de su faceta profesional, los asuntos más personales tuvieron un gran peso durante la charla y algunas de sus anécdotas y curiosidades se han colado entre las tendencias de las redes sociales.

En el ámbito de la política, Díaz Ayuso recordó que con 8 años le escribió una carta a Felipe González, comentó que conoció a Pablo Iglesias (con quien comparte fecha de cumpleaños) en la Universidad Complutense, se refirió a Pablo Casado como un "hermano", mostró su orgullo por la construcción del hospital Isabel Zendal y confesó que Miguel Ángel Rodríguez, jefe del Gabinete de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, es uno de sus grandes apoyos en todos los sentidos; tanto, que el episodio se grabó en la casa que este tiene en Majadahonda, ya que la presidenta vive en "un apartamento de soltera" donde la grabación habría sido más complicada.

Sus años (locos) de estudiante

La del PP no dudó en hacer un repaso de su infancia y juventud. "Me he criado en Chamberí, nací ahí, en La Milagrosa. Siempre he estado por el barrio desde que me independicé. Un tiempo estuve viviendo en Malasaña durante tres años. Mi colegio se llamaba Blanca de Castilla", apuntó sobre el concertado religioso donde compartió aulas con otras famosas como la actriz Elsa Pataky, la modelo Nieves Álvarez o la deportista Coral Bistuer.

Cuando tenía 13 años, Ayuso repitió curso ("las matemáticas se me cruzaron"), un toque de atención que le sirvió de motivación para ponerse las pilas y convertirse en una de las mejores de la clase. Luego estudió Periodismo en la Complutense y la universidad fue una buena época para ella: "era muy pandillera, era de las de salir con mis amigos; sin embargo, era la que más estudiaba y trabajaba", asegura. "Llegué a la uni, me puse a trabajar desde el primer día. La vida universitaria fue lo mejor, pero cuando tuve mi primer sueldo, sobre 600 euros, ya me independicé". Después se fue "a la aventura" a Ecuador y a Irlanda, una etapa que recuerda con cariño.

El beso con su novio en Ibiza... ¡y los drones!

Como era de esperar, Bertín Osborne aprovechó la ocasión para preguntarle a la presidenta por sus asuntos amorosos. "He estado un tiempo pequeñito casada. Hace muchos años. En este tiempo he estado sola, o con una pareja un tiempo. Yo siempre he sido la misma, ahora tengo más visibilidad, pero siempre he trabajado mucho y los míos lo llevan bien", explicó.

En este punto, Isabel Díaz Ayuso habló de su nuevo novio, Alberto González, del que se sabe poco y con quien recientemente viajó a Ibiza... y les pillaron de lo más cariñosos. "Para un día que me voy, ¿tú te lo crees? Soy una desgraciada. Ahora, después de dos años, dije 'vamos a ver mundo. Vamos a Ibiza, la isla de los famosos'. En fin, ¡había drones!, te digo. Ahora veo selfies y digo 'ese punto negro ya sé lo que es'. Yo, que me sentía tan libre, tan sola...", bromeó.

Russell Crowe, su prototipo de hombre

En esta misma línea, Ayuso confesó en 'Mi casa es la tuya' que le gustan los fofisanos, es decir, "el promedio español, gente de bien, que se cuida un poquito y que se toma una cervecilla de vez en cuando". ¿Un ejemplo? El actor Russell Crowe, aunque "ahora se nos ha ido a 'fofi', se nos ha pasado. Más que arriba está a los lados", dijo entre risas.

¿Le gustaría tener hijos? "Soy niñera, pero..."

La maternidad también fue uno de los temas de conversación de la noche. ¿Se plantea la presidenta ser madre? "Soy niñera, me he planteado tener niños, pero por distintas circunstancias no lo he hecho", ha explicado. Ahora, a sus 42 años, cree que "podría ser madre soltera, pero se va pasando el tiempo... No puede ser un proyecto personal. Lo puede ser, hay madres que lo han hecho, pero yo prefiero que lo sea con alguien. Tengo que empezar a asumir que no lo seré y no pasa nada", remató.