La historia detrás de la fotografía más bonita de Meghan Markle y el Príncipe Harry, con la que han anunciado que esperan su segundo hijo

Si hay una imagen que haya marcado el 14 de febrero de 2021 es la fotografía con la que Meghan Markle y el príncipe Harry han anunciado que esperan su segundo hijo en común.

Se trata de una instantánea preciosa en blanco y negro en la que aparecen ambos sonrientes, sentados en el césped de un jardín descalzos, mirándose mutuamente y Meghan recostada en el regazo de Harry, quien le acaricia con cariño. Y es que tanto la fecha elegida por los duques de Sussex para dar la noticia como la manera de hacerlo tiene un significado muy especial.

Por un lado, no es casualidad que Meghan Markle y el príncipe Harry hayan querido anunciar el embarazo el 14 de febrero, día de los enamorados, y es que hace 36 años (edad de Harry) Lady Di también anunció su segundo embarazo esta fecha. Por lo que, una vez más, se trata de todo un homenaje a Diana de Gales por parte de la pareja. Sin embargo, por otro lado, la historia que hay detrás de esta fotografía va más allá, y esto que algo que sin duda le aporta más valor aún a la noticia.

Los duques de Sussex han conseguido ser una de las parejas más admiradas a nivel mundial, y no es para menos. Cada uno de los gestos y acciones que llevan a cabo, lo hacen pensando en la felicidad de su familia ante todo y, por supuesto, con mucho cariño.

Si ya conquistaron a todo el planeta con el Christmas con el que la pareja quiso felicitar la Navidad públicamente el pasado mes de diciembre (y que además fue con una ilustración de una fotografía tomada por la propia madre de Meghan Markle, Doria), la imagen con la que han anunciado esta nueva y preciosa noticia ha sido tomada por el fotógrafo y amigo de la familia Misan Harriman. Y tal y como ha declarado el reconocido fotógrafo de origen nigeriano a la edición británica de la revista Vogue, "son almas gemelas absolutas", y eso es algo que, sin duda, queda patente en la fotografía de los duques de Sussex.

"Con el árbol de la vida detrás de ellos y el jardín que representa la fertilidad, la vida y el avance, no necesitaban ninguna dirección, porque están, y siempre han estado, bailando juntos por la vida como almas gemelas absolutas", declaró Harriman. "Cuando ves a personas que tienen la conexión que tienen, es como leer las páginas de un libro", añadió.

Es importante destacar que el pasado julio Meghan Markle sufrió un aborto y aún así la pareja ha sido capaz de "compartir esta alegría absoluta después de una pérdida y un dolor tan inimaginables", dijo el fotógrafo, que para él "es un indicador de la verdadera amistad". Pero el rol de Harriman va mucho más allá: "Meg me recordó que si no le hubiera presentado a un amigo en común, entonces ella no habría conocido a Harry. Estoy agradecido por el papel que jugué", confesó a la cabecera internacional.

El propio Misan Harriman no ha podido contener su emoción y ha compartido su fotografía en su perfil de Twitter con un mensaje de lo más emotivo: "Meg, estuve allí en tu boda para presenciar el comienzo de esta historia de amor y, amiga mío, me siento honrado de capturarla creciendo. Enhorabuena al duque y a la duquesa de Sussex por esta feliz noticia".

Meg, I was there at your wedding to witness this love story begin, and my friend, I am honoured to capture it grow. Congratulations to The Duke and Duchess of Sussex on this joyous news!#remoteshoot #shotonipad #shotbymisan pic.twitter.com/3iSYjydVj9