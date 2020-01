Así fue "la última cena" de los protagonistas de 'Friends' hace 16 años

Courteney Cox ha rescatado la imagen y se nos ha escapado alguna que otra lagrimita.

El 23 de enero de 2004, el elenco de actores que dio vida a la pandilla de amigos más famosa del planeta: Monica, Phoebe, Chandler, Rose, Rachel y Joey, se juntaron por última vez para cenar antes de rodar un capítulo. Acaban de cumplirse 16 años de aquel emocionante momento para todos ellos, y Courteney Cox ha tirado de nostalgia para volvernos a sacarnos otra lagrimita más -parece mentira que nos queden todavía...- a los fans de 'Friends'.

Como bien ha escrito la actriz nortemericana en la leyenda de la imagen, esto sí que es la verdadera "Última Cena" para todas aquellas devotas que procesamos, más allá de nuestras creencias personales, una religión basada en la ficción que nos une de por vida, la inspirada por la vida de estos seis personajes inolvidables.

Y es que, aunque sus capítulos sean atemporales y una no se canse nunca de verlos en bucle, ni las fotos virales de sus reuniones en Instagram nos quitan la pena porque aquella maravilla llegara a su fin, ¿verdad?

Como adictas que somos a la serie, agradecemos cualquier guiño que nos hagan sus protas (que saben lo que nos gusta a sus fans y por eso de vez en cuando nos regalan alguna foto suya) ya sea actual o de la época del rodaje, como ha sido el caso de esta que ha compartido en su perfil de Instagram la gran Courteney Cox. En realidad, son dos imágenes, porque a la principal, en la que aparecen los seis actores dándose un homenaje casero, en lo que podría ser perfectamente una escena de un capítulo si le cambiáramos el decorado. ha añadido una segunda captura del guion del "The Last One", el último episodio la la producción que les hizo eternos a todos ellos.

Recientemente pudimos ver a Courteney, Lisa y Jennifer disfrutando de una salida entre amigas, pero, pese a ello, nada nos haría más felices que una imagen así se volviera a hacer realidad en algún momento.

Eso sí, parece que va a seguir siendo el sueño imposible de muchas de nosotras por mucho que se haya publicado sobre un posible reencuentro para un programa especial no guionizado con los seis producido HBO Max porque la esperada continuación de la serie no llegará nunca a producirse.