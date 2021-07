La actriz ha sido la última 'celebrity' que ha sacado una marca de tequila y promete ser todo un éxito.

María Viéitez

Eva Longoria está de celebración. La actriz y empresaria ha anunciado recientemente que se ha asociado para sacar su propia marca de tequila en agosto, la cual, según ha revelado, "habla con orgullo de su herencia" y tiene "auténticas raíces mexicanas, directamente desde el corazón de Jalisco".

Parece que el tequila está de moda. Antes que Longoria, han sido muchas las ‘celebrities’ que decidieron sacar sus marcas de esta bebida espiritosa. Entre ellas están George Clooney, Bryan Cranston y Kendall Jenner con su marca 818, la más polémica hasta el momento.

La modelo fue acusada de apropiación cultural y de carecer del 'background necesario' para participar de un negocio con el que, tal y como los usuarios más críticos señalaban, no tiene nada que ver. Otro de los motivos que provocaron el aluvión de críticas y mensajes de odio fue el 'spot' publicitario con el que se promociona la bebida. En él, aparece la modelo a lomos de un caballo, bebiendo tequila en una copa y con un estilismo que hace recordar la vestimenta de los jimadores, los maestros recolectores de la planta de agave azul que se utiliza para producir tequila.

Esta vez, en cambio, no ha habido tanta polémica. Y es que Longoria, de 46 años, es de ascendencia mexicana y nacida en Texas, un 'background' gracias al cual parece que la actriz se desenvolverá a la perfección en el negocio del tequila.

Pero a pesar de que gran parte de la audiencia recibió con escepticismo y mucho criticismo la noticia del lanzamiento de 818, lo cierto es que tuvo un éxito rotundo. Tanto es así que las botellas se agotaron, tanto en tienda como en internet, a pocos días del lanzamiento. Solo esperamos que ocurra lo mismo cuando Eva ponga en venta la suya el próximo mes.

Ya tenemos otro motivo por el que seguir muy de cerca los pasos de la actriz. Ya nos conquistó en las pantallas, nos tiene acostumbrados a dejarnos con la boca abierta en sus looks de alfombra roja y no deja de sorprendernos a diario con los estupendos looks que nos enseña en su perfil de Instagram. El último, un bikini con el que Longoria lucía tipazo y que sienta fenomenal a las bajitas.

Hace apenas unos días, la original de Texas se pronunció sobre las protestas que estos días se están produciendo en Cuba y compartió en su perfil las maneras en las que podemos ayudar a sus ciudadanos. Con este gesto, Longoria brindó su apoyo a los protestantes que piden democracia y animó a sus seguidores a preguntar y escuchar a sus amigos cubanos para compartir sus historias.

Eva es todo un terremoto y no hay nada que se le resista. Por eso estamos seguras de que su firma de tequila será todo un éxito. Estamos deseando saber más sobre ella.