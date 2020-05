El día que todos pensamos que España había ganado Eurovisión gracias a Blas Cantó

Otro lío más en el que Netflix tiene mucha responsabilidad.

El 16 de mayo era la fecha marcada en rojo en el calendario para celebrar el Festival de Eurovisión pero, cuando todos pensábamos que habría que conformarse con una gala alternativa en la que actuarían los diferentes países, llega Twitter y la lía todo.

Y, de repente, la red social se llenó de usuarios totalmente desorientados que se preguntaban qué era eso de que Blas Cantó había ganado Eurovisión. Estaba claro que algo no cuadraba, como tantas veces en las redes, pero celebrities como Edurne, Rosa López, alimentaban la confusión con sus tweets felicitando al supuesto ganador de un festival que fue suspendido ya hace muchas semanas por la pandemia de la COVID-19.

IEEEE IEEEE O



¿Cómo no ibas a ganar Eurovisión con esa actuación?



Qué maravilla de voz. POR FIN, nos has llevado a lo más alto, @BlasCanto❤️



Un besazo enorme, compañero#Eurovision2020 — Edurne (@Edurnity) May 16, 2020

Aún sigo con los pelos de punta!!! @BlasCanto, Enhorabuena por ganar #Eurovisión2020. Vozarrón — Rosa López (@RosaLopez) May 16, 2020

Nosotras mismas tuvimos que intentar poner en orden todas las piezas del puzzle que estaba generando una divertida situación en la red del pajarito. Nos llevo un rato, pero lo hicimos, y no, efectivamente Blas Cantó no estaba en Rotterdam haciéndonos bailar con su 'Universo' como tendría que haber sucedido en condiciones normales.

Al final, todo era una nueva jugada maestra de Netflix, que la volvió a liar con uno de sus ingeniosos vídeos promocionales. Una nueva fantasía con las hermanas Salazar -Azúcar Moreno-, Daniel Diges, Geno de 'OT 1', y Manel como protagonistas junto al propio Blas.

Ante el mayor eurodrama hasta la fecha, hemos tenido que imaginar una fantasía a lo grande. ¡Enhorabuena, @BlasCanto! #Eurovision pic.twitter.com/gP0KGKwfMt — Netflix España (@NetflixES) May 16, 2020

La historia es que el próximo día 26 de junio la plataforma de contenido audiovisual a la carta en streaming estrena una película sobre el famoso festival europeo, y al equipo de comunicación más ingenioso del planeta se le debió ocurrir aprovechar el día en el que se tenía que haber celebrado la edición de este año en Países Bajos para promocionarla. Y dicho y hecho.

Ahora nos tienen a todos viendo el tráiler de la parodia, otra fantasía loca protagonizada por Will Ferrell y Rachel McAdams que si no has visto todavía estás tardando porque nunca antes habíamos visto así a la actriz, carecterizada como si fuera la representante de Islandia. Sí, sí, mejor que no escribamos más y que lo veas porque dicho así nada tiene sentido. Es todo muy 'Paquita Salas'.

No salen las Azúcar Moreno pero los de Islandia este año vienen fuerte. pic.twitter.com/Ei7oVOaLrm — Netflix España (@NetflixES) May 16, 2020

Ojalá dentro de un año estemos dando esta noticia pero no en clave cómica. Habrá que esperar doce meses para una gala en la que solo cambiará el año, porque la sede será la misma en la que debía haberse celebrado este año, Rotterdam, como ha confirmado la organización del festival en las últimas horas, coincidiendo con la gala especial emitida en la noche en la que debía haberse celebrado el concurso.