Blas Cantó presenta 'Universo', la canción de Eurovisión: "Es una reconciliación con mi yo interior"

RTVE ha revelado el tema que ha sido escogido para el cantante entre otras 50 composiciones.

Al fin hemos conocido cómo suena 'Universo', la canción con la que Blas Cantó representará a España en el festival de Eurovisión el próximo 16 de mayo en la ciudad holandesa de Róterdam. Y que llega envuelto por un videoclip sofisticado protagonizado brumas, galaxias, claroscuros y misterio.

"Perdóname, perdóname", repite el artista murciano; primero, en un tono íntimo; después, épico y salteado por sus característicos falsetes. Y desplazándose, mientras tanto, por algunas de las tendencias que han primado en la música a lo largo de los últimos años: desde el pop electrónico, que acompaña con abrigo (Ana Locking es la estilista) y fondo futurista y oscuro, al R&B del estribillo, que coincide con un traje estampado y un paisaje algo más luminoso, pero igualmente vacío y desolado (el de la hipnotizante isla de Lanzarote, en Canarias). El final es una explosión de coros y arreglos que se elevan a ese universo al que alude la letra desde el principio.

"Escribí esta canción en un momento de mi vida en el que probablemente, en un acto de cobardía, no alcé mi voz. No dije lo que sentía pensando que así sería todo más fácil. Y me equivoqué. Cerré mis ojos y, con todas mis fuerzas, le pedí perdón al Universo", ha explicado el propio cantante en unas declaraciones que recoge RTVE.es, que detalla que el texto es una "reconciliación con su yo interior".

Más tarde, en una rueda de prensa que se ha celebrado este mismo jueves, Blas Canto ha explicado que 'Universo', que ha sido compuesta junto a Dan Hammond, Dangelo Ortega, Maciej Mikolaj Trybulec y Ashley Hicklin, es una deuda que tenía consigo mismo y que, desde que la escuchó, fue su favorita, ya que ha sido elegida entre aproximadamente medio centenar de composiciones.

Además, el intérprete se ha referido a uno de los aspectos que, hasta ahora, ha sido más criticado en las redes: el hecho de que la canción mezcle sonidos que no son tan reconocibles en su discografía. Y que, ha insinuado, responden a un fin: el dar al tema un carácter internacional que llegue a los oídos eurovisivos.

"Conserva mi esencia, ya sabéis que tipo de música me gusta y no me he olvidado de eso", ha insistido, después de señalar que su intención con 'Universo' es que sepan "que España está al mismo nivel que los otros países y podemos hacer lo que muchos presentan en el festival, y que a veces vemos como muy lejos de nosotros (...) a semejarnos a culturas de otros países".

Esa también es la razón de esa palabra que, junto a perdóname, se repite a lo largo de toda la canción, 'Universo': "Quería mantener la palabra 'universo' necesito sentir que entienden lo que decimos pese a que cante en español".

"No quiero perder la esencia de mis canciones en mi carrera, pero hay que evolucionar", subrayó, antes de recordar que su estilo nunca había sido un pop propiamente español como de "Manuel Carrasco o David Bisbal, que es una música maravillosa". Y que esta canción "no te la puedes quitar de la cabeza".

El lanzamiento de 'Universo' se ha convertido en trending topic. Entre las comentarios que ha inspirado, hay de todo: desde algunos que sienten que la canción es superpegadiza y les eleva hasta esa galaxia de estrellas que muestra el vídeo, a quienes la consideran un despropósito.

En la encuesta que RTVE ha habilitado en Twitter sobre la canción, que incluye tres respuestas ("Me encanta", "Meh" y "No me gusta Nada") por ahora gana la segunda.

¿Será 'Universo' la fórmula con la que España logre entrar en el ansiado Top10 del palmarés eurovisivo tras años de resultados no demasiado satisfactorios?