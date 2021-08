La emotiva despedida de Tamara Falcó a su abuela: "Me acurrucaba a su lado y todo iba a mejor"

La madre de Isabel Preysler fallecía en Madrid el pasado día 23 y la diseñadora ha querido dedicarle unas sentidas palabras en Instagram.

Varios días después de la noticia del fallecimiento de abuela a los 97 años de edad, Tamara Falcó ha compartido un emotivo mensaje público de despedida en sus redes sociales para su "Beba", como llaman cariñosamente a la madre de Isabel Preysler, Beatriz Arrastia, en su familia.

La hija de Isabel Preysler ha querido no solo despedirse de ella también en público, sino que ha convertido sus palabras en todo un homenaje para una de las mujeres que más admira.

"Hay personas que cambian tu vida para mejor. Mi abuela Beba ha sido una de esas personas", ha escrito la empresaria.

Falcó pone a su abuela como ejemplo en múltiples facetas de la vida y reconoce que ha sido un apoyo vital para ella: "Ha sido un ejemplo de elegancia, fortaleza, buen humor, cariño. Cuando me sentía sin fuerzas, iba y me acurrucaba a su lado y todo iba a mejor. Era constante, paciente, con una fe incorruptible", dice antes de confesar cómo se siente estos días por su pérdida.

"Siento paz sabiendo que ha sido una de las elegidas de Dios y que ahora me va cuidar desde el cielo. A mi y a todos. Aún así, no puedo evitar que me caigan las lágrimas mientras que escribo esto, porque la echo de menos y siempre va a ser así. Love you always Bebita mía", concluye el bonito texto publicado junto a una foto antigua en la que aparecen ambas cuando Tamara era todavía una niña.

De cena familiar

Tamara Falcó ha terminado una semana muy dura para ella en lo personal por la pérdida de su abuela arropada por los suyos con una cena en familia junto a su pareja, Iñigo Onieva, la hermana de este, la actriz Alejandra Onieva, y su pareja, el famoso actor de origen rumano Sebastian Stan, famoso por trabajar en series como Gossip Girl y por interpretar en el cine al personaje de Marvel, el Soldado de Invierno.

Los cuatro han disfrutado de una cena de parejas en Madrid, tal y como han dejado constancia tanto Tamara Falcó como Iñigo Onieva en sus respectivos perfiles de Instagram. A buen seguro, la velada habrá sido de gran ayuda para la madrileña de cara a olvidar al menos por unas horas la durísima noticia que ha tenido que afrontar esta semana con el fallecimiento de su abuela Beba.