Cinco claves para conocer el papel de Olga Moreno en la vida de Antonio David Flores tras su ruptura con Rocío Carrasco

La malagueña Olga Moreno, próxima concursante de 'Supervivientes', fue la mujer que sustituyó a Rocío Carrasco en el corazón de Antonio David cuando más lo necesitaba.

PILUCA SANTOS

Primero fue Rocío Carrasco y, después, la relación más estable que se le ha conocido a Antonio David Flores es la de Olga Moreno, la mujer con la que se convirtió en padre por tercera vez y actualmente nueva concursante de ‘Supervivientes’, que se estrenará en breve. Olga llegará a Honduras en uno de los momentos más complicados de su vida, tras las acusaciones vertidas por Rocío Carrasco sobre el que es su marido.

Junto con el clan de los Flores, y los Pantoja, los Jurado Mohedano son una de las familias más importantes de nuestro país. Si hace unos meses salió a la luz el testimonio de Kiko Rivera sobre la “herencia envenenada” que dejó Paquirri, ahora hay otra familia en el centro de la polémica, la de los Jurado Mohadano o, más bien, la que en su día formaron Rocío Carrasco y Antonio David Flores. Tras la emisión de los dos primeros capítulos del documental 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' en la que Rocío Carrasco contaba alguno de los momentos clave de su vida, ahora mismo no se habla de otra cosa en España. Y aunque la propia Rocío Carrasco era la que narraba la historia, uno de los protagonistas fue Antonio David Flores.

De hecho, tanta repercusión ha tenido la entrevista que Telecinco ha decidido prescindir de los servicios, pero quien sí tendrá protagonismo en televisión en los próximos meses, al menos que no la expulsen en el primer programa de 'Supervivientes', será Olga Moreno.

Aquí van cinco claves para conocerla en profundidad:

- El paño de lágrimas de Antonio David Flores. Desde que el exguardia civil y Rocío Carrasco se separaron, las demandas estaban a la orden del día, tanto que a raíz de tanto conflicto Antonio David Flores llegó a caer en una depresión, pero al pie del cañón siempre estuvo Olga Moreno. La pareja se casó en 2009, aunque llevaban juntos desde 2001 y han tenido a una hija en común, Lola.

- Siempre en un segundo plano. Tiene una tienda de ropa en Málaga y no se deja ver por los platós de televisión, a pesar de eso, en 2020 acudió a ‘Sábado Deluxe’ para contar, entre otros detalles, que sí había hablado en alguna ocasión con Rocío Carrasco. "He hablado con ella dos veces, la última hace por lo menos 8 años. Le dije lo que tenía que decirle... Y es que... A unos niños hay que llevarlos de vacaciones, al parque...", reveló.

- David y Rocío Flores la adoran. En numerosas ocasiones, la hija de Antonio David ha mostrado su devoción por la malagueña, a que incluso quiere, según sus palabras, como si fuera su madre. Y el cariño es mutuo. “Los amo; su padre y yo hemos intentado que tenga una infancia feliz y que sean felices, Rocío y David, que son dos hijos, y son felices a pesar de todo", contó en aquella ocasión.

- Rumores de infidelidad siempre han estado presentes. A lo largo de todos los años en los que han estado juntos, numerosos han sido los rumores de infidelidad por parte del colaborador de televisión. Las últimas, un posible flirteo con la periodista Marta Riesgo y con otra mujer que responde al nombre de Malú. A Rocío Flores le dolió tanto, que salió en defensa del matrimonio, no solo para proteger a sus hermanos, también por Olga Moreno. “Me niego a que mi hermana se críe en una familia desestructurada como yo”, espetó en televisión.

- Nueva concursante de ‘Supervivientes’, ¿o no? El nombre de Olga Moreno fue uno de los primeros en sonar como concursante oficial de ‘Superviventes’, sin embargo, con la polémica generada a raíz del documental de Rocío Carrasco, su participación podría no estar asegurada. De momento, Mediaset no se ha pronunciado y la empresaria se mantiene al margen.